Salvini: "A1, avanti con le tre corsie" Cantiere in Valdarno prima del 2026

di Marco Corsi

"Siamo in dirittura d’arrivo". L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi ha annunciato ieri, in occasione del sopralluogo ai lavori della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa, quelli che saranno i prossimi investimenti. E lo ha fatto davanti al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuti per verificare di persona lo stato dell’arte di quella che è una delle opere strategiche che insistono sulla maggiore direttrice di traffico nazionale. Ma c’è anche l’ampliamento del tratto tra Incisa Reggello e Valdarno al centro dell’attenzione. "Stiamo portando avanti una parte ingente del nostro piano nazionale, caratterizzato da un’azione capillare di ammodernamento e potenziamento dei tratti ormai saturi in termini di traffico – ha detto Tomasi - Si tratta di un’azione imprescindibile, nell’ottica della sostenibilità del viaggio e della crescita dei territori. Difficile indicare una tempistica sull’avvio dei lavori. Il completamento della terza corsia fino ad Incisa avverrà nel 2026, ma il prolungamento fino a Valdarno potrebbe iniziare anche prima. Parliamo di un intervento atteso da decenni. I lavori interesseranno per 5,505 km il territorio di Figline, per 5,293 km il territorio di Reggello, per 4,701 km il comune di San Giovanni, per 1,477 km il comune di Terranuova e per 1,170 km il territorio di Incisa. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. All’interno del segmento viario ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni Valdarno. Siamo alla fase esecutiva del progetto, che è in approvazione al MIT. 16 chilometri diventeranno a tre corsie e sono previste opere di valorizzazione del territorio per 50 milioni di euro. Tra queste, il potenziamento di un tratto della Regionale 69 nel comune di Reggello, la realizzazione del nuovo ponte tra Montevarchi e Terranuova e la passerella ciclopedonale sull’Arno a San Giovanni.

La costruzione della terza corsia rappresenta una priorità in un tratto autostradale strategico del centro Italia e consentirà di adeguarlo a flussi di traffico sempre maggiori. Accanto alla grande opere ne sono previste altre, connesse e funzionali, nei territori interessati. Tra i fiori all’occhiello, la bretella di collegamento tra l’area delle Coste e il casello A1 Valdarno. Un’opera da oltre 18 milioni di euro che chiuderà il cerchio della variante alla Regionale 69. Sarà poi realizzato un nuovo ponte che collegherà la zona di Poggilupi con via Leopardi a Montevarchi. Un investimento di 15 milioni di euro. Importanti investimenti anche a San Giovanni.