Salvicchi è pronto al giorno in più Veneri pensa alla terra di San Zeno

di Sonia Fardelli

La pioggia battente del pomeriggio ha spinto il maestro di campo a non correre rischi: annullata la seconda giornata di prove. "A inizio pomeriggio pioveva davvero molto forte - dice Carlo Umberto Salvicchi - e le previsioni non erano buone. Ho preferito non rischiare la lizza per fare delle prove comunque ridotte. Così ho comunicato ai rettori e ai capitani l’annullamento delle prove. E devo dire che non ci sono state rimostranze di alcun genere". Oggi alle ore 16 ci sarà un nuovo consulto in piazza Grande per vedere se è possibile provare contro il Buratto. "Dobbiamo per forza di cose navigare a vista - spiega Salvicchi - Guardare il tempo e decidere. Se proprio nemmeno oggi potessimo fare gli allenamenti, abbiamo sempre a disposizione domani con la prova di Giostra simulata. Che mi è stato comunicato vale come prova ufficiale. Quindi dovremmo riuscire a fare senza grosse difficoltà le due sessioni necessarie per correre Giostra". Venerdì dunque non dovrebbero esserci le prove in Piazza Grande? "Se sono già state fatte due sessioni, non c’è bisogno che siano attivate le prove del venerdì. Tuttavia se i quartieri hanno bisogno di provare ulteriormente e sono tutti d’accordo nel farlo, io non ho preclusioni. Basta che la decisione sia unanime".

Tutto dunque è rimandato ad oggi pomeriggio quando verrà presa la decisione se disputare o meno le prove. Il rischio è sempre quello che, una volta scoperta, possa piovere sulla lizza, danneggiandola. "L’operazione di copertura richiede circa venti minuti - dice il vice maestro di campo Gabriele Veneri - è per questo che è stata annullata la seconda sessione di prove. La lizza era buona, ma si rischiava di bagnarla magari per far provare un solo quartiere".

La soluzione non potrebbe essere la sabbia silicea, la famosa sabbia rosa di cui già si parlò diversi anni fa? "La tecnologia può sicuramente venirci in aiuto - spiega Veneri - noi abbiamo l’Arezzo International Horse di San Zeno che usa con successo questo materiale. Più ci piove e meglio è. I campi con questa sabbia vanno bagnati tre volte al giorno. Potrebbe essere la soluzione per evitare di saltare giorni di prove. Alla sabbia silicea si potrebbe guardare come ad un investimento, valutando bene i costi e i benefici per la manifestazione".