Salviamo le sponde dall’invasione dei rifiuti

Quando possiamo, andiamo sempre a camminare lungo il fiume Teggina. Ci piace tanto fare lunghe passeggiate per la ciclabile o per la stradina che porta al canile. Il fiume è bellissimo. Ci fermiamo ad ascoltare gli uccellini che cantano o il rumore dell’acqua che scorre. Qualche volta la maestra prende le buste, i guanti e andiamo a raccogliere i rifiuti. Verso il canile non ce ne sono molti. Troviamo tanti filtri di sigarette ma sembra che le persone abbiano imparato a non gettare i rifiuti. Peccato che nella ciclabile riempiamo sempre le nostre buste! In una delle passeggiate, abbiamo raccolto bottiglie di vetro, fazzoletti, una coperta, un parafango di una bicicletta, nastro da cantiere, lattine, pacchetti di sigarette e tanta plastica. Sembra incredibile ma avevano scaricato nel boschetto vicino al fiume pure un water e una rete! Ci è dispiaciuto non poterli portare via ma erano troppo grandi. Non bisogna inquinare perchè è come se sporcassimo casa nostra e nessuno getterebbe mai i rifiuti sul pavimento di casa! Ci è piaciuta l’idea di andare a raccogliere la spazzatura perchè è un’azione importante per la vita del pianeta e anche per noi che vogliamo giocare e crescere in un ambiente sano e pulito. Questi rifiuti ci mettono tantissimi anni per decomporsi totalmente: una bottiglia di vetro addirittura 4mila anni, il filtro di una sigaretta 2 anni e la plastica dai 100 ai 1000 anni. Noi ci siamo divertiti a raccogliere i rifiuti e se tutti facessero come noi, sarebbe più facile tenere l’ambiente pulito!