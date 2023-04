"Salviamo il parchino" non si ferma Tra Casa del Vento e raccolta firme

AREZZO

Più di 400 persone

e 215 firme raccolte. Sono i numeri della festa-assemblea che si è tenuta sabato pomeriggio nel parchino Fiorentina in via Emilia. Evento organizzato dal comitato "Salviamo il parchino" creato per dar battaglia al progetto del Comune che vi prevede la costruzione del nuovo Cas Fiorentina. Quattrocento metri quadrati di edificio, che andrebbero ad occupare l’attuale spazio del campo da basket. "Campo, che insieme ad uno di calcetto, verrebbe costruito in un terreno di fronte" come spiegato dall’assessore Casi nell’ultimo incontro con il comitato. I residenti alla notizia, appresa a gennaio dai media, sono insorti.

"Non siamo contrari ai Cas, ma contro la loro costruzione nel parco, l’unico polmone verde delle zona, vissuto a 360° dai residenti. Per la sua metratura insufficiente". E inoltre: "La sua costruzione creerebbe problemi con i parcheggi, oltre che con l’inquinamento".

Da settimane stanno raccogliendo firme per stoppare il progetto, prima di sabato erano già arrivati a 650, alle quali ora si aggiungono le 250 raccolte nella giornata di festa di sabato, in cui molti si sono ritrovati, con colonna sonora la musica della band aretina "Casa del Vento".

A fianco del comitato anche Pd, Azione, Cattolici e democratici, Movimento 5 stelle.