Salvi dal lago: coppia si addormenta sull'auto ad Anghiarisi Fermano

ANGHIARI

Si fermano per riposare, ma la loro auto finisce in acqua e allora si mettono in salvo, poi chiamano i vigili del fuoco per recuperarla. Alla fine, nessuna conseguenza per le persone, anche se uno dei laghi artificiali sulla golena del Tevere – sempre nel territorio comunale di Anghiari – ha rischiato di giocare un altro brutto scherzo dopo la tragedia dello scorso 16 luglio, quando un 45enne di origine rumena era stato inghiottito dalle acque mentre faceva il bagno ed era stato recuperato cadavere. Anche stavolta, si tratta di due cittadini provenienti dallo stesso Paese dell’est Europa, che sabato erano arrivati sul posto per pescare. Si sarebbero fermati qui per mangiare e bere, concedendosi probabilmente a qualche bicchiere di troppo, tanto che – vista la situazione – avrebbero deciso di fermarsi per dormire proprio a ridosso dello specchio d’acqua; tutto bene, fino a quando la Ford Fiesta si sarebbe all’improvviso sfrenata, finendo in acqua. A quel punto, dopo essere usciti con tempestività dall’abitacolo, i due occupanti hanno chiamato i vigili del fuoco e i volontari del distaccamento di Sansepolcro si sono precipitati in zona assieme ai colleghi del nucleo sommozzatori di Firenze.