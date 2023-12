Lo salva nella fila per i mercatini. Giulia, eroina per caso: "Era un dovere intervenire"

Arezzo, 16 dicembre 2023 – Vent’anni e una grande prontezza di riflessi. Giulia de Leonardo, è una dei tre soccorritori che sabato scorso hanno salvato la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco mentre era in fila in auto in direzione Città del Natale. Momenti concitati in cui la giovane iscritta al primo anno di scienze infermieristiche, non ha perso la lucidità e ha scelto di fermare l’auto su cui viaggiava e prestare soccorso. La storia è quella di un uomo di 48 anni che insieme alla famiglia era in coda lungo il raccordo dell’A1 alle 18.20 di sabato, in una delle giornate di maggior afflusso alla Città del Natale. Mentre era alla guida è stato colto da arresto cardiaco e ha avuto solo il tempo di fermare l’auto in mezzo alla strada. Poteva essere una tragedia se non fosse stato per gli occupanti delle auto che viaggiavano dietro.

Giulia, come ti sei accorta di ciò che stava accadendo?

"Ero appena partita da Arezzo stavo tornando a Livorno, dopo una giornata trascorso ai mercatini di Natale. Stavamo andando verso l’autostrada e sul raccordo c’era una macchina ferma, ho visto un signore sdraiato a terra e un altro che stava cercando di rianimarlo".

Non hai perso tempo e hai deciso di intervenire?

"Sono un soccorritore a Livorno presso la società volontari del soccorso. Ho 20 anni presto servizio con l’Svs da 3 anni, sono stata formata per questo, ma sono anche una studentessa di scienze infermieristiche del primo anno. Abbiamo accostato l’auto in una piazzola poco più avanti e sono subito scesa. Grazie alla capacità che ho sviluppato e ai corsi di formazione sapevo che le manovre sono molto faticose e per essere efficaci non possono essere fatte da una sola persona. Per questo mi sono sentita in dovere di scendere dall’auto. Una persona da sola non riesce senza cambio a fare il massaggio in maniera efficace, così ci siamo alternati col primo soccorritore, poi ne è arrivato anche un terzo, entrambi volontari delle misericordie".

Ti era già capitato?

"Era il mio primo arresto cardiaco sul campo, avevo l’adrenalina in circolo. Per circa dieci minuti ci siamo alternati nelle manovre fino all’arrivo di auto medica e ambulanza mentre restavamo in contatto con la centrale del 118".

Quanto è importante la formazione al primo soccorso?

"E’ fondamentale, tutti dovrebbero essere istruiti fin dalle scuole".