"Salvato dalla perdita del treno" Strage di Bologna, storie parallele

di Claudio Roselli

"Ancora oggi mi sento un miracolato, ma come ogni anno è un giorno nel quale si riapre nel mio cuore una ferita, difficilmente da guarire. Né dimentico la preoccupazione che provarono per ore i miei genitori". Con un post sul proprio profilo Facebook, integrato da altre sue dichiarazioni, a ricordare quel 2 agosto 1980 – giorno della strage alla stazione ferroviaria di Bologna che provocò 85 morti – è un biturgense, Silvano Lagrimini, oggi 64enne dipendente comunale di Sansepolcro, che come Roberto Procelli di Anghiari era militare in quel periodo e aveva gli stessi suoi anni, cioè 21. Una circostanza rivelatasi favorevole lo ha in pratica salvato quella mattina di 43 anni fa: Lagrimini era in servizio a Gorizia e stava consumando l’ultima licenza, perché il 1° settembre si sarebbe congedato.

"Per un contrattempo, a Monfalcone persi la coincidenza di un treno; o meglio, di quel treno che mi doveva riportare a casa e che invece si sarebbe fermato per sempre alle 10.25 nella stazione di Bologna. Procelli era lì ad aspettare quello stesso convoglio per salirvi. Nello snervante viaggio di ritorno, tra un saliscendi da treni e autobus, nessuno riusciva a capirci qualcosa: soltanto a notte fonda, quando scesi alla stazione di Arezzo, mi dissero quello che era successo.

Ricordo che girammo con i pullman attorno a Bologna per ripartire in treno da Casalecchio di Reno e ricordo anche che si vedeva in lontananza il fumo; sembrava sulle prime che tutto fosse dipeso da una bombola di gas, poi la verità venne subito fuori. La mia immensa felicità per essere scampato a quella tragedia si trasformò subito in un profondo sconforto e dolore, quando venni informato che tra le vittime c’era anche Roberto Procelli, amico e compagno di molti viaggi. A lui in questo giorno vola il mio pensiero". Aveva quindi avuto modo di conoscere Procelli? Quando si è sotto stellette – afferma Lagrimini - è un po’ come condividere un identico destino, specie quando ci si ritrova da conterranei lontano da casa.

E con Procelli ci siamo più volte incrociati: aveva un carattere riservato, dietro al quale si nascondeva però un bravo ragazzo". Ma il risvolto forse peggiore è quello che Lagrimini ha scoperto dopo l’abbraccio liberatorio a casa. "Al dispiacere per la morte di Procelli – dichiara – si sommò lo stato d’animo che pervase diverse famiglie, perché non essendovi i telefoni cellulari e internet le uniche fonti di informazione erano i telegiornali. Ebbene, già intorno alle 13 era stata comunicata la notizia che fra le vittime c’era un militare della provincia di Arezzo. Immaginate allora cosa possano aver provato i genitori di questi giovani, compresi i miei. Per fortuna, io l’avevo scampata grazie a quel contrattempo, che – inutile stare a ribadirlo – mi ha permesso di continuare a vivere".