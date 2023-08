Salvati, curati e adottati 180 gatti: l'impegno dell'Enpa di San Giovanni

E’ tempo di bilancio all’interno dell’Enpa di San Giovanni. Un percorso che non conosce soste nei 12 mesi dell’anno, continue emergenze, continui arrivi di cuccioli di gatti che senza una particolare e giustificata ragione vengono abbandonati, colonie feline che si riproducono cammin facendo e tanti altri aspetti che fanno di questa associazione un punto di riferimento fondamentale per gli amici a quattro zampe e per tutti coloro che hanno a cuore il loro futuro. I problemi non mancano, basta dare un occhio ai social per vedere l’impegno giornaliero effettivo dei tanti volontari che, togliendo del tempo a sé stessi e a chi gli sta vicino, portano avanti questa "missione" cercando di essere più utili e professionali possibili all’unico scopo di aiutare queste povere bestiole spesso e volentieri indifese. Approfittando del periodo estivo, è stato fatto il punto della situazione dall’inizio dell’anno e i numeri snocciolati sono alquanto significativi circa l’emergenza.

Da gennaio 2023, infatti, sono stati sterilizzati circa 320 gatti randagi delle colonie feline all’interno del comprensorio del Valdarno aretino. Tutto questo merito del preziosissimo aiuto della Usl Sud Est Toscana e dei veterinari. Sono stati recuperati, curati e affidati circa 180 gatti, un numero questo che è andato aumentando rispetto a qualche tempo fa e che nel 95% dei casi è costituito, facile da intuire, da cuccioli.

Ci sono poi i fenomeni degli incidenti, anch’essi presenti in un numero purtroppo importante; sempre dall’inizio dell’anno sono stati soccorsi una ventina di gatti investiti o feriti. In aggiunta a tutto ciò anche le cucciolate molto malate, alle quali servono cure piuttosto specifiche e costose.

Per questi mici però, in molti casi, c’è anche un lieto fine; le adozioni continuano, a fronte di un numero sempre più crescente di abbandoni fa da contraltare le richieste di coloro che si dicono pronti a prendere in affido uno o più felini. Ringraziamo - affermano dall’associazione - tutte le volontarie e i volontari che stanno continuando a stallare i cuccioli ancora in cerca di casa e che se li porteranno, nel caso dei neonati-svezzanti, anche in vacanza".

Infine, un invito. Che poi rappresenta un qualcosa di imprescindibile se si vuol bene agli animali: "chi li ama, li sterilizza! l’abbandono è un reato: non c’è colpa più grave di ingannare chi si fida di te.

