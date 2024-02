Salvarono una bambina ebrea: "I nonni restano un esempio". Il ricordo dei coniugi Righi

di Sonia Fardelli

Ricordati per sempre nel cimitero i coniugi Ostilio e Fernanda Righi nominati "Giusti tra le nazioni" dallo Yad Vascem di Gerusalemme per aver salvato Letizia Terracina, una bambina ebrea, mettendo a repentaglio la loro vita e quella delle figlie Gianna e Gemma. L’amministrazione comunale ha deciso di porre una targa (nella foto) alla loro memoria e lo ha fatto alla presenza degli studenti perché il loro gesto venga ricordato anche dalle generazioni future. A raccontare l’impresa di Fernanda e Ostilio è la nipote Tiziana. "I nonni hanno sempre detto – ricorda con molta emozione – che salvare quella bambina, è stato per loro normale. Era qualcosa che doveva essere fatto indipendentemente da tutto e da tutti. Ci hanno sempre insegnato che pensare agli altri è come pensare a se stessi, alla nostra famiglia. Aiutare quella bambina è stato per loro un gesto istintivo. Non ci hanno pensato un momento a salvare Letizia. In quel momento non c’era tempo: dovevano agire e subito". I coniugi Righi, al tempo della guerra custodi in un palazzo di via Vercelli a Roma salvarono la figlia di una famiglia ebrea che abitava nello stabile, Letizia Terracina e, ammalata, non poteva fuggire quando arrivarono i tedeschi per un rastrellamento. Ostilio e Fernanda misero la bimba ebrea a letto con le loro due figlie, Gianna e Gemma, e al soldato tedesco che entrò nella camera Fernanda disse che era sua figlia e che le bambine erano ammalate di difterite, malattia di cui al tempo si poteva morire. Il militare, forse anche impaurito dalla malattia, se ne andò e lasciò alla loro mamma le tre bambine. Ostilio intanto aveva portato i genitori e il fratello di Letizia in un tunnel scavato da lui sotto gli scantinati.

Letizia Terracina si salvò e con i suoi genitori riuscì a tornare in Israele. Da allora ha sempre mantenuto contatti con le sue due amichette, Gianna e Gemma, e con la famiglia Righi. "E’ un orgoglio per noi subbianesi avere nella nostra storia questa famiglia – dice il sindaco Ilaria Mattesini – E’ un esempio. I ragazzi sin da piccoli si possono educare alla generosità, all’altruismo e al coraggio e per far questo servono questi esempi".