Salute, sport e divertimento Festa dei bambini col Calcit

Una giornata dedicata ai bambini in compagnia del Calcit, all’insegna di salute, sport e divertimento quella in programma domenica 5 marzo ad Arezzo Fiere. Ma anche un appuntamento durante il quale gli adulti potranno ricevere utili indicazioni su corretti stili di vita. Dalle 9 alle 19 nei padiglioni di Arezzo Fiere spazio a baby dance, laboratori di cucina con la banda dei piccoli chef, accanto quelli per i più grandi sulla preparazione di sane merende. Come quella offerta dalla Fraternita dei Laici a base di pane, olio e succo di mela. Un’area pic nic dedicata alle famiglie, il corso di educazione alla sicurezza stradale con la polizia municipale. La Uisp sarà presente con tante società sportive che organizzeranno viarie attività dalla danza al calcio passando per basket e judo. Poi i progetti di educazione alla natura e il centro equestre Il Chiodo Fisso. La partecipazione alla giornata è ad offerta libera per il Calcit. Ci saranno anche il laboratorio creativo per la prevenzione del bullismo, le maschere del carnevale dell’Orciolaia e la possibilità per i bambini di arrivare travestiti. Poi tanti giochi a squadre e sfide con la Asl, le dimostrazioni con i manichini dell’ordine degli infermieri, massaggio cardiaco, defibrillazione e disostruzione delle vie aeree. Ci sarà la Croce Rossa e il comitato pari opportunità di Arezzo insieme agli avvocati per parlare di diritti dei minori. E poi i clown della Tribù dei nasi rossi. Alle 10 la colazione per tutti e l’inaugurazione alla presenza delle autorità, poi spazio ai convegni con sessioni su salute e prevenzione, corretta alimentazione, stili di vita e sport, incontri sui diritti dei minori e Autismo, modera Maddalena Pieroni.

"Con un’intuizione come il mercatino – dice il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – siamo riusciti a legare due universi come quello della salute e quello dei bambini creando un momento di divertimento. Ora è il momento di prendere di punta concetti quali educazione civica e prevenzione per incidere sulla mentalità dei più piccoli, sempre privilegiando l’aspetto ludico.

Obiettivo rendere questa festa un appuntamento fisso come il mercatino". In arrivo anche il galà dedicato alla danza , dopo tre anni di sospensione per il Covid. L’ottavo Mercatino in Danza si svolgerà ad Arezzo Fiere da venerdì a domenica. Si parte venerdì con la quarta edizione del Gala della Danza in ricordo di Otello Bracci, indimenticato consigliere del Calcit. Per tre giorni esibizioni e show. Al termine delle serate verranno assegnati i primi come quello Città di Arezzo offerto dal Comune alla scuola più solidale.