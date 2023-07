Salotto Musicale, il Trio Lanzini in concerto Arezzo Music Festival fa tappa a Sansepolcro Il Trio Lanzini offre un salotto musicale nel Chiostro di Santa Chiara a Sansepolcro, in collaborazione con Amici della Musica. Il 18° Terre d'Arezzo Music Festival prosegue fino al 7 settembre con un ricco programma di appuntamenti in 16 comuni della provincia.