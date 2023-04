Saliscendi tra 50 botteghe Parte la caccia al tesoro che avvolge tutto il centro

di Claudio Roselli

ANGHIARI

C’è soltanto da scegliere il luogo dal quale entrare: piazza Baldaccio, cuore di Anghiari, oppure piazza del Popolo. Dalla prima si sale, dalla seconda si scende, ma in mezzo c’è il "padiglione" naturale della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana: il centro storico di Anghiari, fatto di stradine, vicoli e piazzette, con fulcro in piazza Mameli e con il suggestivo camminamento di via di Ronda, che proietta verso il balcone dal quale si ammira la Valtiberina.

E’ in questo perimetro che sono concentrate le 44 botteghe aperte per l’occasione, alle quali si sommano le altre permanenti, per un totale di una cinquantina di espositori che abbracciano tutti i settori della creatività manuale (ferro, legno, pietra, oro e preziosi, abbigliamento, calzature e anche tipicità alimentari) con il valore aggiunto dell’artigiano al lavoro, che modella in "diretta" i suoi pezzi unici. Fra le collaterali, un ruolo privilegiato lo ricopre "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno", che nei dieci giorni di manifestazione (dal 22 aprile al 1° maggio) impreziosirà la sala consiliare di Palazzo Pretorio con le eccellenze dell del territorio.

Accanto alla sede comunale di Anghiari, c’è poi la sala audiovisivi, nella quale sono esposte le balestre grosse della vicina Sansepolcro, utilizzate dai tiratori biturgensi nel Palio con Gubbio e nelle loro gare annuali.

Fra queste, anche "Petra de Burgo", l’esemplare in miniatura costruito in bosso e argento che nel 2011 l’astronauta Roberto Vittori ha portato nello spazio. In piazza Mameli, c’è Gradara Innova, l’ubicazione riservata al Comune ospite di questa edizione, con il quale Anghiari ha instaurato una bella collaborazione. Non poteva poi mancare il liceo artistico (proprio lungo l’itinerario di visita) con design, restauro e liuteria. Nutrito il programma degli eventi: la serata di oggi, con inaugurazione alle 11.30 in piazza del Popolo, vedrà lo svolgimento dello Spellbound Contemporary Ballet, a cura di Anghiari Hub Dance. Domenica domenica 30 aprile – a cura del Teatro di Anghiari – al centro dell’attenzione ci saranno Gigi Riva e il Cagliari dello storico scudetto 1969’70, di e con Alessandro Lay.

"Poggiolino Music Fest", nel pomeriggio di domenica 30 e nella tarda mattinata di lunedì 1° maggio, chiuderà la serie, non prima però di aver ricordato le prospettive dell’artigianato, domenica 23 alle 17.30 in Comune: "Nelle mani tornate sapienti il futuro del made in Italy" è il tema che svilupperà Gabriele Centazzo, imprenditoredella Valcucine di Pordenone. Agli amanti dell’arte, infine, il centro storico riserva le visite ai Musei della Battaglia e Taglieschi, ma ci sono anche quello della Beccaccia e quello della Misericordia.

E per chi vuole assaggiare le prelibatezze del posto, è funzionante lo stand gastronomico allestito dalla Pro Anghiari in via delle Mura di Sotto. Gli orari di visita? Continuato dalle 10 alle 19.30 nei prefestivi e festivi (sette giorni su dieci) e spezzato – dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 – nei feriali.

Oltre ai parcheggi presenti, vi sarà quello particolare nella parte bassa del paese, legato al centro col bus navetta messo a disposizione nei quattro giorni segnati in rosso perché festivi: 23, 25 e 29 aprile e 1° maggio.