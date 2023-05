Sale sul trono di una macchina da cucire

Capisce se una candidata è adatta al lavoro dal suono della macchina da cucire. Come Clint Eastwood "sentiva" il fruscìo della palla dei grandi giocatori di baseball. Un suono che non ha età. Un’imprenditrice manda in soffitta qualsiasi pregiudizio. La vita può cominciare a 50 anni. Specie quando chi ne ha 20 gira al largo da ogni offerta di lavoro. Non tutte sono uguali, beninteso, qualcuna pare fatta apposta per farsi dire no. Ma il fenomeno esiste. Tutti i locali, tante aziende cercano personale. E il personale non arriva. C’è chi chiude per mancanza di dipendenti. E chi pesca tra gli over 50. A Londra oggi un principe sarà incoronato a 74 anni. Qui una signora sarà assunta a 51. Il suo trono è una macchina da cucire: solo lei riesce a farla suonare.

Alpi