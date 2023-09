Sale l’attesa per l’evento harmony award #stopviolence

Arezzo, 26 settembre 2023 – L’Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna è in prima linea con l’evento HARMONY AWARD #StopViolence, in programma venerdì 29 settembre alle 21 al Teatro Verdi di Monte San Savino.

“Questo evento, per cui abbiamo dato il nostro sostegno e di cui siamo co-organizzatori, lo consideriamo una anteprima del premio Semplicemente Donna in programma il prossimo novembre - dichiarano Angelo Morelli e Chiara Fatai – Siamo onorati che l’Amministrazione savinese ci abbia coinvolto non solo nell’organizzazione, ma anche nell’ideazione del progetto e nella scelta dei premiati perché, come è ormai noto, da anni siamo impegnati in tematiche volte al contrasto sotto ogni forma di violenza.“

Con la prima edizione dell’HARMONY AWARD #StopViolence ormai alle porte, sale anche l’attenzione per la significativa mission che l’iniziativa vuole comunicare e sull’impegno del Comune di Monte San Savino nel contrasto ad ogni forma di violenza: un messaggio forte che arriverà da più fronti attraverso le testimonianze dirette dei premiati.

Proprio durante la serata di venerdì 29 settembre, condotta da due esperti giornalisti quali Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli, i sei protagonisti, da sempre attivi nei settori dello sport, del sociale, dell’arte, della cultura, e del giornalismo racconteranno al pubblico le loro storie. Andrea Bilotto, psicologo-psicoterapeuta esperto di cyberbullismo, presidente dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, formatore e relatore di incontri e conferenze in più di 500 istituti scolastici italiani, illustrerà quanto il mondo del web, se utilizzato in maniera sconsiderata, possa diventare uno strumento per offendere, aggredire, umiliare e perseguitare persone, generando forti ripercussioni soprattutto sui giovani.

Michele Padovano, ex calciatore con una brillante carriera stroncata a causa di un’infondata accusa di spaccio e riciclaggio, racconterà il suo calvario giudiziario durato oltre 16 anni: una vicenda, finita con l’assoluzione, che l’ha distrutto moralmente e fisicamente.

Daniela Simonetti giornalista, saggista, fondatrice dell’associazione ChangeTheGame e autrice del libro “IMPUNITA’ DI GREGGE: sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport” approfondirà il tema degli abusi in Italia e in Europa, ripercorrendo quanto le ha permesso di far emergere le violenze e lo scandalo all’interno della Nazionale di ginnastica ritmica.

Simona Rinieri, ex pallavolista, campionessa del mondo con l’Italvolley femminile nel 2002, ed ex vice allenatrice della Nazionale Italiana Sorde, parlerà del suo attuale impegno come responsabile del settore giovanile della Tedora Ravenna: un incarico che le ha mostrato quanto sia importante formare e avviare i giovani verso la loro vita futura secondo sani principi morali, rendendoli in grado di affrontare le vittorie e le sconfitte sempre a testa alta e nel rispetto altrui.

Oxana Corso, velocista paralimpica del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, afflitta fin dalla nascita da una una cerebrolesione al piede destro, ripercorrerà la sua carriera costellata di medaglie e la sua battaglia contro il pietismo negli sguardi e nelle parole di tutti coloro che volevano farla sentire diversa Bernardo Corradi, ex calciatore e attuale allenatore della Nazionale Under19, accenderà i riflettori sull’importanza di lavorare con i giovani educandoli a essere campioni non solo in campo, ma anche nella vita.

Un professionista che ha saputo affrontare a testa alta anche le avversità della sua vita familiare: la violenza della malattia che voleva portargli via il figlio. La serata di premiazione sarà preceduta dall’iniziativa “PLAY TOGETHER #alleniamocicontrolaviolenza”: undici società sportive del territorio trasformeranno il centro storico di Monte San Savino in un villaggio sportivo a cielo aperto dove promuoveranno le proprie attività, dimostrando che lo sport è aggregazione, voglia di stare insieme, divertimento, ma anche impegno comune contro la violenza.

Al termine della manifestazione, alle 18.30, atleti, istruttori, genitori e premiati saranno, infatti, fotografati con uno striscione riportante uno slogan contro la violenza. La fotografia sarà postata nei social e inviata ai media affinché questo messaggio possa eleggere Monte San Savino come città impegnata a contrastare ogni forma di violenza.

La serata di Harmony Award#StopViolence è ad INGRESSO GRATUITO e chiunque volesse partecipare può prenotarsi fino al giorno precedente alle seguenti mail [email protected] e [email protected]