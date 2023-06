Sale l’attesa per il Palio della Vittoria

È già grande attesa ad Anghiari per la 19esima edizione della rievocazione dell’era moderna del Palio della Vittoria, in programma giovedì 29 giugno, anniversario della celebre Battaglia combattuta nel 1440 che ridisegnò i confini della Toscana e che anche Leonardo da Vinci ha riprodotto nel grande quanto misterioso dipinto del quale si va ancora alla ricerca. In prima linea, c’è come sempre l’associazione culturale Palio della Vittoria e il programma si aprirà nel tardo pomeriggio (dalle 18 in poi) con l’ingresso in piazza Baldaccio dei sindaci, dei cavalieri, dei cortei storici di Anghiari, Sansepolcro, Firenze ed Arezzo, dopodichè si passerà al momento cruciale: la partenza della "corsa più pazza del mondo" al calar del sole. I valorosi atleti, o podisti che dir si voglia, in rappresentanza dei Comuni di appartenenza si sfideranno infatti nei 1440 metri che caratterizzano la corsa.