Saldi, via al rallentatore Sconti al piccolo passo e afflusso solo a ondate Gli effetti della stagione

Gli sconti ci sono ma non si vedono. O almeno non si vedono come un tempo, quando la quota della riduzione viaggiava su numeri giganti: qualcuno, certo, è rimasto all’antico ma i più sussurrano i loro saldi. E’ partita la stagione estiva dei negozi.

Ma come al solito è partita troppo presto per essere vera. Il dio della pioggia ha imperversato per mesi: e i suoi effetti rotolano perfino in vetrina. Perché se inizi a vendere l’estivo ora, non hai voglia di regalarlo.

E’ un po’ quello che succede da ieri. Il caldo è arrivato alla vigilia della partenza dei saldi: finora c’è addirittura chi ha venduto pullover e scarpe invernali. I costumi, i bermuda, le gonne corte sono rimaste sugli scaffali.

La sintesi? La riduzione dei prezzi non è mai stata così compatta. Un 30% in meno, è questa non solo la media tra le vetrine ma perfino la regola.

"Sarebbe stato strano il contrario" commenta Mauro Peloni, che tra l’altro sfoggia in vetrina una celebre immagine di Banksy, la bambina che insegue un palloncino a forma di S, la S dei saldi. Un "palloncino" che non vola via: perché alla fine ieri era solo l’inizio, la partita durerà due mesi e ognuno farà in tempo a rimodulare le offerte.

Qualche "avventura" c’è. Ci sono quelle apparenti: la classica formula del "fino al 50%" o addirittura al 70%. Ma rafforzata: perché grossi asterischi annunciano che quegli sconti sono solo su certi prodotti mirati.

La gente risponde benino di mattina, al via effettivo: in particolare nell’intimo, dal quale tra l’altro passa il mondo del mare e dei costumi. Ma lì dove un tempo ci voleva un vigilante a smaltire le attese ora si entra e si guarda senza problemi.

Una prima ventata di interesse, forse appesa alle ricognizioni fatte alla vigilia: chi sognava un pezzo se lo va a cercare a prezzo ribassato. A volte con una brutta sorpresa: l’oggetto dei desideri non c’è, al suo posto un altro, bellino ma non bellissimo.

In giornata si procede ad alti e bassi, compresa la notte, la notte degli affari, ma che come al solito è tale solo per i locali, le trattorie, i ristoranti. In compenso come spesso in passato gli sconti non si fermano solo all’abbigliamento e alle scarpe, che pure sono la parte del leone. No, si estendono anche ad altri settori. Come i casalinghi alla moda, alcune bigiotterie e non solo. E scattano anche i saldi mirati.

Su certi prodotti di marca piccoli cartelli crescono: "non a saldo" è la scritta perentoria. Sempre figlia di una stagione tutta in salita e sotto i tuoni del dio della pioggia. Un clima che alimenta la "trouvaille", come alla Fiera: i consumatori più esperti vanno a caccia dell’occasione, scandagliano le vetrine, passano al setaccio i cartellini sempre più invisibili. Pronti a rifarsi sotto: magari stamani, mettendo la sveglia.

Alberto Pierini