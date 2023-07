Saldi, quel vento di ripresa Verso un aumento di affari

di Angela Baldi

Muovono un giro d’affari da quasi 20milioni di euro solo in provincia di Arezzo coinvolgendo 150mila famiglie. Sono i saldi estivi che partono oggi e che ci faranno spendere in media, secondo le stime della Confcommercio, 213 euro a testa, in linea con la media toscana. Secondo lo studio dell’Ascom saranno il 61% le famiglie aretine che sceglieranno di fare acquisti in saldo. Subito alte le percentuali di sconto che andranno dal 30% in su, per salire man mano che procederanno i ribassi.

Anticipati nelle ultime settimane da saldi privati o dedicati ai clienti abituali, la maggior parte dei negozi già da tempo aveva iniziato ad abbassare il prezzo del cartellino pur di attirare acquirenti con percentuali dal 30% fino alla metà. Da oggi si fa sul serio, il primo fine settimana sarà quello in cui anche taglie e colori saranno più assortiti. Una partenza posticipata quella di quest’anno ma che abbraccia un weekend lungo partendo appunto dal giovedì.

L’affluenza sarà così diluita dai giorni feriali per andare aumentando nel fine settimana. "Il budget che le famiglie vogliono destinare agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro. Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia, quando si aggirava intorno ai 180 euro. Ancora però – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – non siamo tornati ai livelli del 2019, che erano di circa 230 euro a famiglia". Una stima parziale, a cui andrà aggiunta la spesa dei turisti stranieri presenti in questo periodo in città. Per chi non è ancora partito, la stagione degli sconti sarà l’occasione per acquistare il guardaroba necessario per andare in vacanza. Costumi da mare o abbigliamento da montagna, le occasioni si sprecano. Il caldo arrivato in ritardo infatti non ha favorito fino ad ora le vendite estive. E le speranze riposte nei saldi da parte dei negozianti sono alte.

"Viviamo un momento stranissimo, in cui è difficile capire i comportamenti di acquisto dei consumatori – dice il presidente regionale di Federazione Moda Italia Confcommercio Paolo Mantovani - da una parte si avverte grande voglia di fare acquisti, dall’altra continua la preoccupazione per i problemi che attanagliano l’economia, tra inflazione e rincari. Due aspetti che durante i saldi però si compensano, grazie alla possibilità di approfittare degli sconti, che saranno subito piuttosto alti: dal 30% in su".

Infinita la lista degli articoli a sconto tra abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli sportivi, intimo e tessuti. Secondo le stime di Confcommercio si prospetta un +5% degli affari rispetto al 2022. "C’è tanto interesse da parte dei nostri clienti, speriamo si trasformi in acquisti effettivi. Un buon assist ce lo dà l’arrivo del caldo - prosegue Mantovani – Purtroppo la stagione è stata rovinata dal maltempo. Dalla seconda metà di giugno, il caldo e le prime partenze per le ferie estive hanno spinto un po’ le vendite, ma è indubbio che tante persone abbiano preferito aspettare i saldi per rinnovare il guardaroba".