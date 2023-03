Saldi con il freno a mano, affari senza picchi

di Angela Baldi Si chiudono il 5 marzo i saldi invernali, ma due mesi di svendite non sono bastate a far decollare gli acquisti. A stilare un bilancio degli sconti di stagione è Confcommercio che ha ascoltato la voce dei commercianti del centro. Cosa emerge? Un andamento a tratti positivo ma non così brillante da ricucire lo strappo con quanto perso l’anno scorso. Il 2022 infatti è stato l’anno nero della crisi tra pandemia e scoppio della guerra in Ucraina. Un mix micidiale che ha scatenato l’inflazione e rincari. "In generale, i risultati sono abbastanza positivi, più che altro perché quando è arrivato il grande freddo si sono mosse le vendite dei capi più pesanti come giubbotti, maglioni, che durante la stagione faticavano a decollare – sintetizza il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze e Arezzo Catiuscia Fei – ma nel confronto tra gennaio 2022 e gennaio 2023 Federmoda nazionale parla solo di un +8,9% per otto negozianti su dieci, che non è moltissimo visto che il 2022 era ancora un anno di grande crisi, tra pandemia e scoppio del conflitto con tutte le conseguenze che ha portato. Molti imprenditori si sarebbero aspettati un andamento più brillante dei saldi, che per...