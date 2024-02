Saldi, acquisti in frenata. Vendite in calo del 6%: "Famiglie penalizzate"

di Angela Baldi

Dopo una maratona che si è aperta quasi due mesi fa, stanno per arrivare al capolinea i saldi invernali. La stagione delle svendite si avvicina a conclusione tra luci e ombre, pur confermando la stima della vigilia stilata da Confcommercio. L’associazione aveva previsto una spesa di 142 euro pro capite per un giro d’affari complessivo di circa 27 milioni di euro con 190 mila aretini pronti ad acquistare abiti e calzature a prezzi ribassati. Una cifra in aumento di nove euro rispetto a quello dell’inverno 2023, che era di 133 euro a testa. Ma a mangiare gran parte di questa crescita, purtroppo, c’è l’inflazione che ha fatto aumentare i prezzi.

Paolo Mantovani, presidente di Federmoda-Confcommercio Toscana, le previsioni della vigilia sull’andamento dei saldi invernali sono state rispettate?

"Per quanto riguarda la spesa stimata da Confcommercio dei 142 euro in media a testa, diciamo che è stata in linea di massima rispecchiata. Ma nel volume generale i saldi invernali sono rimasti un pò sotto le aspettative".

Quanto abbiamo perso rispetto all’anno scorso?

"Diciamo che siamo sotto di qualche punto percentuale, circa il 6% in meno delle vendite rispetto alla passata stagione di svendite invernali".

Cosa ha influito sulla diminuzione degli acquisti?

"I negozianti sono stati penalizzati da una stagione autunno-inverno partita al rallenty, anche per via delle temperature miti. La stagione è stata influenzata dal ritardo del freddo. L’inverno non è stato di quelli rigidi, perciò se la media pro capite di spesa è stata più o meno veritiera, il volume generale delle vendite ne ha risentito e siamo sotto le aspettative. A pesare anche la situazione economica generale che continua ad essere molto difficile per le famiglie. Ecco perchè per andare incontro al consumatorie gli sconti sono partiti subito abbastanza alti anche del 60% già a gennaio. Ma rispetto alla passata stagione è mancata la vendita di alcuni capi pesanti che poi sono anche quelli che costano di più. Si sono vendute più magliette in sostanza, che cappotti e piumini. È innegabile che la moda continui a scontare più di altri settori questa difficile congiuntura economica. E se è vero che durante i saldi le vendite aumentano, è vero anche che i margini di ricavo diminuiscono e per tante imprese diventa difficile chiudere bene il bilancio".

La primavera porterà nelle vetrine anche le nuove collezioni?

"Di solito il San Valentino è lo spartiacque tra le svendite invernali e le collezioni primaverili. Le nuove proposte saranno tutte nelle vetrine dalle prossime settimana e sono molto belle. Si tratta di collezioni scelte con attenzione pensando alla situazione economica e alla difficile congiuntura oltre che all’aspetto climatico. La tendenza ormai è a vendere capi di abbigliamento strans stagionali da mettere da ora a settembre".