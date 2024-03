Saldatore metalli speciali per azienda valdarnese

1 SALDATORE METALLI

Si cerca saldatore di metalli speciali e leghe con esperienza per azienda di Cavriglia. La risorsa si occuperà delle attività di lavorazione del ferro e della lamiera, saldature in opera, montaggi di strutture e di opere in carpenteria quali recinzioni, cancelli, strutture in ferro e infissi. Lavoro full time, a tempo determinato, finalizzata a stabilizzazione. Codice: AR-218043. Scadenza: 19 marzo.

1 ADDETTO MACCHINE DA TAGLIO

Si cerca addetto alle macchine da taglio per far funzionare un sistema di magazzino più taglio automatico di ultima generazione. Richieste competenze informatiche. L’offerta è mirata ad una stabilizzazione, in prima battuta contratto a tempo determinato o con apprendistato. Lavoro full time. Sede: Pieve Santo Stefano. Appartenenza collocamento mirato. Codice: AR-217598. Scadenza: 18 marzo.