Salasso distributori, imprese in panne Ora è a rischio il carrello della spesa

di Lucia Bigozzi

L’impennata del carburante è un macigno sui conti a fine mese. Non solo per le famiglie ma sopratutto per chi trasporta merci al volante di un tir, chi soccorre alla guida di un’ambulanza e chi accompagna le persone da un capo all’altro della città a bordo di un autobus. Tre categorie professionali alle prese con la stretta dei rincari e l’impatto, alla fine, si riverbera sulle necessità quotidiane, a cominciare dal carrello della spesa. In dettaglio l’altalena dei prezzi.

Trasporto merci

"In quattro mesi il costo del gasolio è passato da 1,30 euro al litro a 1,48. Per riempire il serbatoio di un camion con una capienza di ottocento litri, pago 144 euro in più", spiega Giuseppe Brasini imprenditore al timone di un’azienda di trasporti che ha 22 tir sulle strade d’Italia e altrettanti autisti, tutti assunti. Cifre alla mano, ha trovato una sorpresa alla voce carburante: "In un mese pago oltre undicimila euro in più". L’impennata del gasolio si attesta in media al 13 per cento. L’effetto immediato, è pesante: "Ormai i margini di guadagno si sono ridotti ed è già tanto se andiamo in pari, perchè le aziende per le quali trasportiamo le merci non ci riconoscono un corrispettivo per compensare il maggiore costo del carburante. Il motivo? A loro volta, combattono con i rincari delle materie prime. È un cane che si morde la coda", sbotta Brasini che al carburante somma il 7% in più per il pedaggio delle autostrade, la manutenzione e i pezzi di ricambio. Non comprende la ragione "della fiammata sul gasolio alla pompa mentre il prezzo del greggio diminuisce. Me lo spiego solo con una parola: speculazione". Da imprenditore Brasini (presidente di Cna formazione), corre ai ripari facendo di necessità virtù: "È molto difficile riuscire a gestire questi aumenti che si intrecciano nell’arco di un tempo ristretto. Io cerco di ridurre i costi aziendali interni". E lo spiega così: "Per ora sospendiamo il rinnovo della flotta dei tir, se c’è da cambiare un telone aspettiamo, sperando che la bufera passi presto". E a proposito di pneumatici per i suoi camion chiosa: "Se prima servivano 320 euro per cambiarne uno, adesso c’è da spendere 450 euro".

Soccorsi

Conti amari anche per chi garantisce ogni giorno i servizi di emergenza e urgenza. Giacomo Rampini, coordinatore provinciale Anpas-Croce Bianca, tira la "coperta sempre troppo corta" e cerca di coprire le "falle" aperte dai rincari nei conti mensili. Per le ambulanze e i veicoli che trasportano pazienti dall’ospedale, l’aumento dei costi del carburante oscilla tra il 13 e il 15 per cento da gennaio ad oggi. Nei primi mesi dell’anno il pieno per un’ambulanza "costava cento euro, ora siamo a 120", dice Rampini. L’impatto mensile è notevole: "Spendiamo 1500 euro in più. Siamo passati da un costo complessivo per tutti i mezzi di 6mila euro a 7500. E il carburante va pagato subito ai fornitori altrimenti le ambulanze si fermano". Risorse in più a fronte di "contributi della Regione ormai insufficienti.Un vero paradosso".

Autobus

L’aumento è del 10% sui conti di Autolinee Toscane: sei milioni di euro all’anno in più su un totale di spesa pari a 60 milioni a livello regionale. I maggiori costi, tuttavia, non incideranno sul prezzo del biglietto dell’autobus che ad Arezzo e in tutta la Toscana è già salito da 1,50 a 1,70. Aumento stabilito in base al bando che ha assegnato il servizio di trasporto pubblico. Nessun ritocco all’orizzonte: oltre certe soglie di rincaro l’unica soluzione potrebbe essere quella di un intervento diretto richiesto dall’azienda alla Regione.