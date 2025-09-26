Sala scommesse sigillata, scatta lo stop di 15 giorni. È il secondo in un anno

Arezzo, 26 settembre 2025 – Nuovo giro di vite della Questura di Arezzo contro le attività che, pur operando in modo regolare dal punto di vista amministrativo, finiscono per trasformarsi in luoghi di aggregazione di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. Da ieri la sala scommesse “Las Vegas”, situata nella zona industriale di Pratacci, davanti alla Toy Motor, dovrà abbassare le serrande per quindici giorni.

A disporlo è stato il Questore della provincia di Arezzo, Cristiano Tatarelli, che ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza. La decisione arriva a seguito di una serie di controlli mirati effettuati dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, che hanno documentato come la sala fosse divenuta nel tempo un punto di ritrovo abituale di persone pregiudicate o comunque ritenute socialmente pericolose.

Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso giugno la sala scommesse era stata oggetto di un identico provvedimento sempre per le stesse ragioni. La nota diffusa dagli uffici sottolinea che “l’ordine del Questore ha assunto natura preventiva e cautelare, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la moralità pubblica”. Un provvedimento che, quindi, non si limita a sanzionare l’attività economica, ma intende soprattutto lanciare un messaggio chiaro: lo Stato è pronto a intervenire laddove esercizi commerciali, pur in regola sotto il profilo delle autorizzazioni, diventano catalizzatori di illegalità e luoghi dove l’aggregazione sociale si trasforma in rischio per la sicurezza collettiva.

In particolare, i controlli svolti dalle Volanti hanno più volte identificato all’interno e nei pressi del locale persone già note alle forze dell’ordine per reati di varia natura, dalla microcriminalità allo spaccio. La costante presenza di questi soggetti ha portato gli investigatori a ritenere la sala non solo un esercizio di gioco, ma un vero e proprio “punto di riferimento” per individui che, in diversi casi, presentano precedenti penali o misure restrittive.

Il provvedimento di sospensione per due settimane, seppur temporaneo, comporta conseguenze significative per i gestori, che oltre al danno economico dovranno fronteggiare anche la necessità di dimostrare in futuro di poter garantire un ambiente sicuro e conforme alle norme. Perché, come ricordano fonti della Questura, “la licenza di pubblica sicurezza è un titolo che può essere revocato o sospeso in qualsiasi momento se emergono elementi di pericolo per l’ordine e la moralità pubblica”.

“Si tratta di un atto che ha funzione dissuasiva – ribadiscono dagli uffici della Questura – perché la sospensione della licenza interrompe la continuità di un’attività che, in determinate condizioni, rischia di alimentare fenomeni criminosi”.

L’attenzione delle forze dell’ordine resta dunque alta, soprattutto nei confronti di quelle attività che, per posizione e tipologia, possono diventare epicentro di degrado sociale. La zona industriale di Pratacci, già da tempo sotto osservazione per la presenza di esercizi simili, rappresenta uno di questi contesti sensibili.