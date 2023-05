Saione, tenta una rapina al supermercato Ferisce la cassiera con la bottiglia e scappa

Prima ha appoggiato la spesa sul nastro della cassa. Un’operazione apparentemente normale, di quelle che ogni cliente ripete quotidianamente al supermercato. Ma forse è stato proprio il momento i cui ha pensato di portare a termine il piano. Non ha funzionato: la commessa si è accorta che quell’uomo aveva uno strano atteggiamento e quando lo ha invitato a mostrare proprio tutti i prodotti che aveva selezionato tra gli scaffali, la situazione è degenerata. L’uomo si è sentito scoperto e ha reagito cercando di guadagnare l’uscita dal supermercato, il Penny di via Guelfa, zona Saione.

Per coprirsi la fuga, ha aperto una bottiglia e ha lanciato il liquido contro la cassiera. Era una sostanza che le ha provocato bruciore agli occhi, come dirà poi ai soccorritori. Non contento, l’uomo le ha scaraventato contro anche la bottiglia in vetro, colpendola alla testa di striscio. è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso: fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi e per i medici del San Donato se la caverà in una settimana. Ma la paura è stata tanta. L’episodio è accaduto poco prima dell’orario di chiusura del supermercato, intorno alle 19.30. È scattatto l’allarme e gli agenti delle volanti hanno eseguito il sopralluogo e raccolto elementi utili per risalire all’autore.

Da Saione al Palaffari. Qui nella notte, un ladro è riuscito a entrare all’interno dell’edificio di via Spallanzani puntando dritto al caveau. Ma il sosfisticato sistema di allarme è entrato in funzione attivando l’intervento dei vigilantes. È stato proprio l’impianto di sicurezza a mettere in fuga il malvivente. Del caso si occupano i carabinieri che stanno esaminando le immagini del sistema di sorveglianza.