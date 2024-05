"Saione Mob", domenica modifiche ai bus urbani ed extraurbane

Arezzo, 23 maggio 2024 – Autolinee Toscane informa che ad Arezzo, dalle ore 11.30 alle 21 di domenica 26 maggio 2024 verranno chiuse al transito gran parte delle strade del centro cittadino per lo svolgimento di Saione Mobi.

Le linee effettueranno le seguenti variazioni.

Linea A+ Le corse provenienti da Via Veneto dopo il sottopassaggio ferroviario svolteranno verso V.le Michelangelo (fermata provvisoria), poi Via XXV Aprile – V.le Giotto e regolare servizio. Le corse provenienti da San Lorentino raggiunta via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio e regolare servizio.

Linea B+ Le corse provenienti da Via Veneto effettueranno fermata Terminal esterno anziché Stazione Spinello, poi Via del Rossellino e regolare servizio. Le Corse provenienti da V.le Giotto al semaforo con Via Crispi svolteranno a sx verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Baldaccio e regolare servizio.

Linea C - Partenza dal Capolinea Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio.

Linee D-E - Le corse provenienti da V.le Signorelli al semaforo con Via Giotto proseguiranno dritto verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) - Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio.

Linea G - Le corse provenienti da V.le Mecenate effettueranno fermata Terminal esterno, poi proseguiranno verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) e regolare servizio.

Linea N - Le corse provenienti da via del Rossellino svolteranno verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – Terminal esterno e regolare servizio.

Linea O - Le corse provenienti da via del Rossellino svolteranno verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – Terminal esterno e regolare servizio.

Linea P - Le corse provenienti da via del Rossellino svolteranno a dx verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – Terminal esterno e regolare servizio.

Linea P1 - Le corse partiranno da Terminal interno. Al Ritorno raggiunta via del Rossellino svolteranno verso Baldaccio – V.le Cittadini – Sottopasso Via Veneto – Terminal interno.

Linea Q - Le corse provenienti da V.le Giotto al semaforo con Via Crispi svolteranno verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Via del Rossellino e regolare servizio. Le corse provenienti da Via della Chimera, una volta raggiunta Via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Giotto e regolare servizio.

Linea R - Le corse provenienti da V.le Signorelli al semaforo con Via Giotto proseguiranno dritto verso V.le Michelangelo, poi effettueranno fermata Terminal esterno – Via del Rossellino e regolare servizio.

Linea S - Le corse provenienti da Via della Chimera, una volta raggiunta Via del Rossellino proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – V.le Michelangelo (fermata provvisoria) – Via XXV Aprile – V.le Signorelli e regolare servizio.

Linea T - Le corse provenienti da V.le Mecenate effettueranno fermata Terminal esterno, poi proseguiranno verso Via del Rossellino e regolare servizio.

Linea SI381 - Le corse in partenza dal Terminal proseguiranno per Baldaccio – V.le Cittadini – Via Veneto – Via Arno – V.le Mecenate – Via XXV Aprile – Semaforo di V.le Giotto e regolare servizio.

Inoltre, sempre domenica 26 maggio 2024 per l’intera giornata è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via L.B.Alberti e via Curtatone). Le linee interessate effettueranno i seguenti percorsi alternativi.

Linea A+ in ingresso città raggiunto l’incrocio con via Tolomeo svolteranno su via Colombo – proseguono via Masaccio via Alberti e regolare percorso.

Linea B+ in uscita città percorreranno via Masaccio-via Colombo svolteranno in via Tolomeo e via veneto per riprendere il regolare percorso.

Linea T - i bus che usciranno dalla città percorreranno, via Masaccio-via Colombo svolteranno in via Tolomeo e via veneto per proseguire in via Arno e riprendere il regolare percorso.

Per il servizio extraurbano: linee LS5-138 i bus che usciranno dalla città percorreranno via Masaccio-via Colombo svolteranno in via Tolomeo - via veneto e riprenderanno il regolare percorso. I servizi interessati all’ingresso della città avranno un percorso regolare.

Fermate soppresse:  9@A0740 - 9@A000Q - 9@A00V2 - 9@A009D - 9@A009H. Fermate alternative: Via Masaccio ID fermata: 9@A0501 - 8@ARZ505 - 9@A0594 - 9@A0598; via Colombo ID fermata: 9@A0507 - 9@A0592

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.