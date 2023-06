Saione Mob dà una scossa al quartiere Mercatino delle pulci con 200 banchi

AREZZO

Una giornata di festa e partecipazione in cui Saione diventerà un vero proprio laboratorio di innovazione sociale, grazie ad un ricco programma di eventi aperti a tutti. E’ Saione Mob, in programma domenica dalle 9 alle 19, tra via Vittorio Veneto, piazza Saione, via Rismondo, via Guelfa e piazza Zucchi. A scandire la giornata iniziative culturali, didattiche, sportive e shopping di cui i veri protagonisti saranno le associazioni, gli studenti, i commercianti e le tante realtà che animano il quartiere. L’iniziativa è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il contributo del Comune, il patrocinio della Fondazione "Arezzo Comunità". Tante le iniziative a partire dal Mercatino delle Pulci con oltre 200 banchi. Per tutta la giornata resteranno aperti i negozi, mentre in piazza Saione sarà presente un info-corner di Oxfam per informare sui servizi offerti dal territorio.

Spazio anche alla fotografia: con la mostra sul cinema "Un’invenzione senza futuro" ideata da Imago, in via Vittorio Veneto e dentro la galleria dell’associazione; con l’asta fotografica "Welcome to Saione", la sessione di fotografia antica e la postazione di ritrattistica (a cura di Beatrice Moricci) in piazzetta Rismondo. Sempre nella piazzetta di via Rismondo con Il Saione del libro. Nell’istituto Comprensivo 4 novembre, in programma le letture ad alta voce e il laboratorio di arte partecipata; la presentazione di "Giorni Uguali…ma diversi…". Senza dimenticare il contest di disegno in via Masaccio. "spOSA chi sei!" sarà il momento per celebrare l’amore verso gli altri e se stessi. Una mostra-sfilata di vestiti da sposa vintage ed etnici.