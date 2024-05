Saione, la piazza va in consiglio. Le proteste non servono: "Il nostro progetto va avanti"

"Andremo a vedere cosa cambiare nel progetto, per migliorarlo. Forse non coglie le vostre aspettative. Ma non possiamo permetterci, a questo punto, di non fare nulla. Faremo qualcosa per dare una visione di piazza ad uno spazio urbano che oggi non è una vera piazza; vedremo di contemperare tutte le esigenze", così il sindaco Ghinelli, ieri nel consiglio comunale aperto sul progetto di rifacimento di piazza Saione. La seduta si è aperta con gli interventi dei cittadini, che si sono fatti portavoce dei 2500 aretini che ad oggi hanno firmato la petizione per criticare il progetto di riqualificazione della piazza. "Progetto che per noi non rappresenta riqualificazione. Tre i punti che contestiamo: l’eliminazione degli 11 alberi sani, lo spostamento dell’asse viario di via Guelfa e l’impermeabilizzazione della piazza" spiegano. "Un progetto che non interviene sulla priorità del quartiere, oltre a non rispettare il progetto Dnsh (prevede che gli interventi previsti dai Pnrr nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente). Con l’abbattimento degli alberi, e l’impermeabilizzazione dei 4000 metri quadri di piazza la temperatura andrebbe a salire di circa 2 gradi, non rispettando quindi il principio di non arrecare danno ai cambiamenti climatici, senza contare l’inquinamento delle acque" spiega un altro cittadino.

"Questo quartiere ha tanti altri problemi: mancano parcheggi, bagni pubblici, non c’è una sede pubblica in cui parlare. Manca il verde, non c’è certo bisogno di abbattere alberi", interviene una residente. "Nella piazza si socializza, è una piccola oasi per tutti. Ci sono altre zone ben peggiori. Gli alberi filtrano aria, rendendola più pulita, e fanno ombra. Il progetto farebbe passare via Guelfa lì, distruggendo quella preziosa area pedonale". E ancora: "L’ipotesi di trapiantare gli alberi ne comporterebbe la morte sicura. E prima che i nuovi alberi possano svolgere le funzioni degli attuali passeranno anni. Risparmiamo gli alberi e salviamo l’isola pedonale" chiede un altro cittadino. "L’amministrazione non era obbligata ad investire su Saione. Questo intervento è un investimento che l’amministrazione vuol fare per creare un luogo migliore per i cittadini. Ci saranno delle perplessità sono normali, però è anche vero che coloro che hanno lavorato finora al progetto non sono degli incompetenti. Il quartiere di Saione si merita questo progetto. Se L’Europa lo ha accettato vuol dire che recepisce tutti canoni previsti" è intervenuto l’assessore Alessandro Casi. "Una piazza oggi non c’è, si farà, valorizzando l’unico elemento di valore: la chiesa. Verde, strada: vi daremo informazioni dopo le valutazioni tecniche. L’intervento verrà portato avanti con tutte le difficoltà del caso. Al momento stiamo valutando possibilità alternative, ci faremo carico di incontrarci per illustrare le soluzioni da portare avanti".