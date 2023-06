Saione centro per un giorno Folla nel quartiere in festa "Pulci", ritorno all’aperto

Reggono perfino alla "provocazione": poche ore prima della chiusura del traffico e dell’apertura dei banchi l’ennesimo spacciatore in azione. Un ventenne, beccato dalla polizia alla vigilia: si affretta a nascondere qualcosa nel giubbotto, si innervosisce, spintona gli agenti, prova a scappare. Ma alla fine gli trovano 24 dosi di hashish e 540 euro: sulla testa un divieto di ritorno ad Arezzo, è tornato per farsi arrestare per spaccio e resistenza. Lui non sa che la mobilitazione serve proprio a sbarazzare finalmente il quartiere dalla nomea che si porta dietro. Ma malgrado lui la festa ha funzionato, anche meglio di un anno fa. Perché la gente arriva e arriva in massa. Dal blocco all’inizio di via Vittorio Veneto c’è un muro d folla e un percorso senza vuoti.

E’ Saione Mob. Dalla mattina alla sera: uno scroscio di pioggia all’ora di pranzo fa tremare gli organizzatori. Avevano rinunciato alla domenica invece sfruttata dal Calcit nel timore del maltempo, rischiavano la beffa. Ma alla fine il dio della pioggia ha detto sì

Una mobilitazione in piena regola, guidata da un "pacchetto di mischia" niente male: gli organizzatori sono Oxfam, Confesercenti e il Mercato delle Pulci, c’è il contributo del Comune, il patrocinio della fondazione Comunità e la collaborazione di Confcommercio e di una serie di associazioni della zona. La spina dorsale di un lavoro che va avanti tutto l’anno. Ma che ha trovato il suo centro di gravità.

Che valorizza tutti gli angoli: ci sono gli scrittori e la musica in via Guelfa, ci sono gli abiti da sposa davanti alla chiesa di Saione, ci sono i banchi fino a via Guelfa da una parte e a via Trasimeno dall’altra. Il Mercato delle Pulci fa la differenza, perché le presenze si moltiplicano rispetto ad un anno fa, perché questa sta diventando l’edizione all’aperto che si era persa per strada. L’evento viaggia su due edizioni da mille banchi al Centro Affari ma ritrova il colpo d’occhio che una volta rianimava Campo Marte. I negozi escono all’esterno con i loro pezzi, i bar e i locali costruiscono la colonna sonora.

Mentre le associazioni di solidarietà fanno il resto, animando anche i cortili delle scuole, gli spazi apparentemente anonimi. Richiamando tra l’altro non solo gli oggetti delle soffitte, l’anima delle pulci, ma anche antiquariato, collezionismo, in una varietà alla quale il quartiere si colora. Le attività sono tutte aperte, compresa l’edicola, forzando il classico turno di chiusura della domenica pomeriggio.

E intorno respiri il clima di un quartiere che si ritrova. Lo aveva fatto la sera prima anche a Pescaiola, per un evento in quel caso solo Confcommercio: chiudi due strade ed ecco al posto di una via di eterno passaggio il paese che non ti aspetti. Spostando per una, anzi due volte, il baricentro della città.

Alberto Pierini