Saione cambia volto: presentati i lavori. Interventi su piazze, aree verdi e viabilità

Saione si prepara a subire un importante intervento di riqualificazione urbana. E’ quanto è emerso martedì sera in un incontro pubblico che si è svolto nella sala della chiesa di Sant’Antonio da Padova con il vice sindaco Lucia Tanti, l’assessore Alessandro Casi, l’assessore Francesca Lucherini e i tecnici del Comune. Obiettivo rivalutare l’area di rilevanza strategica e sociale della prima piazza di intersezione di via Vittorio Veneto. Il progetto vedrà la definizione di nuove aree, spazi, servizi, percorsi e corsie, in continuità con la riqualificazione di via Vittorio Veneto, compresa piazzetta Rismondo, oltre al ridisegno delle strade, dei marciapiedi e degli spazi verdi. L’obiettivo primario è quello di integrare e valorizzare la Chiesa di Sant’Antonio da Padova nel contesto della piazza definendo un nuovo spazio e una nuova pavimentazione per recuperare il valore storico-artistico della chiesa. Il ridisegno dei percorsi pedonali, delle navate laterali, delle aree verdi, degli spazi per sedersi e delle aree commerciali offrirà una nuova percezione e valorizzazione dell’edificio religioso. Varie le tipologie di pavimentazione (cubetti di porfido per il sagrato della chiesa, asfalto per le strade e pietre per i marciapiedi) poste in opera.