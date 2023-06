Saione alla ‘prima’ della movida Stop al traffico come in via Roma

di Alberto Pierini

La sera torneremo in via Veneto. Lei, la spina dorsale di Saione, fino a qualche anno fa una sorta di centro parallelo, ricco di attività commerciali che tenevano botta con quelle del Corso. Da allora molto è cambiato: l’allarme sul quartiere, la chiusura di negozi storici non sempre sostituiti, la scossa della pandemia più pesante che in altre zone della città. Ora la risalita.

Da stasera anche la strada chiuderà al traffico dalle 19 alla mezzanotte. E si gode la "prima" della movida. Un ballo della debuttante, compreso un pizzico di emozione di rito. Perché se blocchi il traffico in via Roma o in via Crispi sai che la gente risponde e i tavoli si affollano. Se lo fai in via Veneto aspetti di vedere l’effetto che fa.

Il blocco va da via Leon Battista Alberti al semaforo allo snodo tra via Veneto e via Rismondo. Quindi gli effetti sul traffico ci sono ma non devastanti, la circolazione continuerà comunque a girare sulla piazza. Si tratta di misurare la risposta.

Il pressing è partito dalle attività della strada ed è stato raccolto dalla Confcommercio: che nel momento di lanciare la Ztl movida, quindi le chiusure per apparecchiare il centro, ha proposto al Comune l’ampliamento a Saione. Una mossa, nello stile prudente dell’assessore S Chierici, per ora sperimentale.

Le date in calendario sono due: stasera e il 30 giugno, il prossimo venerdì. E addirittura la delibera per ora si ferma a oggi: che diventa così un test intanto per il bis e poi per un eventuale ampliamento nel corso dell’estate.

Dalle stime quasi tutti i locali di somministrazione rimarranno aperti e si allargheranno alla strada. E rimarranno aperti anche diversi negozi, per calamitare l’attenzione della città.

Un precedente c’è, anzi più di uno. L’ultimo quello di Saione Mob, una domenica di sicuro successo e che ha portato in via Veneto migliaia di persone. Certo, lì c’era il traino del mercatino delle pulci, i cui banchini raramente tradiscono. Però era diventata anche una prova generale per le attività della strada, compresa la musica all’esterno e l’animazione. Gli altri precedenti sono un po’ lontanucci, risalgono a prima della pandemia: via Veneto chiusa in genere un paio di volte all’anno, sempre di sera, con tanto di stand gastronomici e addirittura piazzetta Rismondo trasformata in una sorta di trattoria a cielo aperto. Ora si riprova.

Tra l’altro è anche la serata nella quale lo stesso centro infila pienamente la stagione dei tavoli all’aperto. Stagione finora frenata prima dal maltempo, con diversi rinvii, e poi dalla Giostra, complici i corteggi. Ora non ci sono più alibi: l’estate sta iniziando, la spiaggia d’asfalto è pronta, aprono i "Bagni Arezzo".