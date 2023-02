Sagre, il nuovo regolamento mette d’accordo tutti: oggi al voto

Pace sulle sagre. La bufera del 2016, approdata al sudatissimo patto della pizza margherita, è appena un refolo di vento. Parola di Flavio Sisi, che da allora è il presidente del comitato che raccoglie le feste. "Il regolamento è il frutto di una trattativa e di un confronto che hanno funzionato". Nessuna barricata quindi di fronte al contingentamento delle pietanze: in un menu puoi proporre solo un antipasto, sei tra primi e secondi, tre contorni e un dolce. Più se vuoi la pizza ma sempre e solo margherita. "Ci stiamo in quei limiti, anche se forse tra gli eventi c’è chi ci starà stretto".

Intanto salta il limite che riduceva lo spazio della somministrazione al 50% dell’area complessiva: era una misura del vecchio regolamento, forse anche legata alla pandemia, che per errore ieri avevamo trasferito nel nuovo regolamento. Invece no: sempre che la carta oggi sia approvata in consiglio comunale. Esattamente come le cauzioni, ormai scivolate giù dal banco.

Il fatto che gli incassi debbano essere esclusivamente spesi per beneficenza, attività istituzionali e (la novità) "alla realizzazione di interventi di miglioria nelle sedi degli organizzatori, dai Cas alle società sportive"? Secondo i protagonisti non dovrebbe impedire i classici aiuti ai paesi e alle società di calcio. "E sarà un incentivo a rimettere a posto le strutture" spiega Sisi. Che però i suoi rilievi li ha. "Il regolamento in vari punti è più restrittivo di quello di tanti comuni della provincia, compresi quelli confinanti. Sarebbe meglio che le misure fossero unificate". Poche lamentele sul limite degli otto giorni.

E su quello di una sola sagra all’anno nello stesso spazio, eccetto quelle storiche. E l’assessore Chierici? "E’ un documento che puntava solo ad aumentare la sicurezza degli eventi".