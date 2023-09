Sagre, il nodo regolamento Le associazioni accusano

di Laura Lucente

Ancora nessun regolamento per le sagre nel territorio comunale. Lo ribadiscono al termine della stagione estiva le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che fanno riemergere il tema dopo le sollecitazioni delle attività imprenditoriali del settore della ristorazione. Stagione, in cui, dopo il rallentamento generato dal Covid, le sagre sono aumentate. Le associazioni fanno sapere che a causa della ripresa delle feste paesane si è registrato un crollo dell’attività della ristorazione serale del 20-30% con dati significativi. Il fenomeno sembra particolarmente avvertito dalle attività che operano fuori dalle mura del centro storico, ma non solo.

"Sono state disattese le aspettative della categoria", sottolinea Lucio Gori di Confesercenti. "Malgrado nel 2019 tutte le forze politiche, comprese quelle del governo attuale del Comune, avessero garantito attenzione ed impegno per intervenire , analogamente a quanto avvenuto ad Arezzo e Castiglion Fiorentino, purtroppo dobbiamo prendere atto che non si è voluti intervenire sul tema". "Nei comuni che hanno regolamentato la materia, non ci sembra che le sagre siano state penalizzate o debbano aver cessato la loro attività, anzi ci sembra il contrario", ricorda Carlo Umberto Salvicchi per Confcommercio. "Quali tariffe hanno le sagre per la Tari? È calcolata sul numero di coperti che prevedono durante le serate e relativa quantità di rifiuti? L’aumento dei rifiuti prodotto ricade sulla collettività e doppiamente sulle attività stesse del settore? Confesercenti e Confcommercio non chiedono "norme punitive, ma regole".