Sagre, il "morso" del regolamento Fissato un tetto anche alle pietanze

di Alberto Pierini

Non provate a proporre due antipasti: ce ne vuole uno solo, o scattano i fulmini del regolamento. Al regolamento, per dirla con Frassica, stavolta ci vanno le sagre. Loro, le feste amatissime dalla gente ma spesso nel mirino: ad amarle un po’ meno spesso sono ristoranti e pizzerie, che in certi momenti dell’anno si sentono assediati. Domani va in porto il nuovo regolamento.

Domani in consiglio comunale, dove confluirà un testo limato e rilimato in commissione. E che una linea rossa tra il prima e il dopo la traccia veramente. Ad esempio proprio sul menu. Resta il vincolo della sola pizza Margherita, ma questo era il patto che da anni regnava nel mondo delle feste Ma ora è fissato anche il numero massimo delle portate, inderogabile. Qual è?

Un antipasto, come preannunciato, sei tra primi e secondi, tre contorni, uno e un solo dolce. Oddio, quando hai mangiato tutto esci con la pancia piena. Ma per chi conosce e frequenta i menu delle sagre sa che le proposte sono in genere più lunghe e articolate. Anzi, erano.

Un altro punto forte è la storicità della sagra accompagnata dalle sanzioni per chi non dà il giusto preavviso. Sanzioni, come spesso avviene nel calcio, che si scontano nell’anno successivo: non meno punti in classifica ma meno giorni di sagra, anzi una settimana secca in meno.

Le sagre non devono avere fini di lucro, è noto. Ma stavolta la forbice è scritta: destinazione esclusiva alle svolgimento delle attività istituzionali dei promotori, alla beneficenza, alla realizzazione di interventi di miglioria nelle sedi, dai Cas alle società sportive. Ma non è per caso un divieto a sostenere le spese sociali di una piccola società di calcio? Perché nel caso salterebbero come un patto tante piccole squadre. Ma sarà domani il consiglio comunale a chiarirlo, o meglio ancora l’assessore competente, Simone Chierici.

Tra i limiti nuovi è quello dello spazio utilizzato. Uno a occhio sembra pesantuccio: l’area destinata alla somministrazione non può essere superiore al 50% della superficie complessiva, con la sola esclusione delle zone destinate a parcheggio. Avete presente la tempesta di tavolini di certi eventi? Non vorremmo essere nei loro panni per fissare il famoso 50%.

Non solo: nel medesimo luogo può essere organizzata una sola sagra per anno solare, a prescindere dal soggetto organizzatore. Una sola eccezione: quelle sagre che abbiano una tradizione ultra-decennale e che storicamente sono organizzate nello stesso territorio in più occasioni. Uno spiraglio stretto, sul filo del regolamento. E’ vietato l’asporto ma quella era una regola, giusta o sbagliata che sia, già esistente.

E ancora cauzioni, controlli e altre misure. Detto tutto questo il pranzo sarà comunque servito: ma forse non dappertutto.