Sagra della Nana. Omar Lambertini e il tour di Brusco

I sapori della tradizione, la musica e il divertimento uniti per la cinquantunesima Sagra della Nana. La tradizionale festa di fine estate del paese di Montagnano è in calendario da oggi a domenica 17 settembre e da giovedì 21 a domenica 24 settembre per un doppio fine settimana di eventi. In tavola i piatti tipici della cultura contadina che comprendono le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta, ma ogni serata sarà scandita anche da una doppia proposta musicale tra cantanti, orchestre e dj-set che regaleranno occasioni di intrattenimento, svago e ballo. Tra i momenti più attesi il concerto di giovedì 21 settembre, alle 22, del noto cantante romano Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, inserito all’interno del "Brusco Summer Tour" che sta facendo tappa in tutta la penisola. Questo appuntamento, anticipato dalle note dei Baulerz, permetterà di ascoltare alcuni dei brani più celebri di un cantante che, dopo i primi successi con la band di raggae dei Villa Ada Posse, è stato autore di tormentoni quali "Sotto i raggi del sole" e "Ti penso sempre", e che alla Sagra della Nana proporrà anche i pezzi del suo più recente album "Mappamondo Deluxe". Il calendario della festa prevede anche la presenza di alcune delle migliori orchestre-spettacolo del panorama italiano con cui ballare tra tanti diversi generi della musica di ieri e di oggi. Domani venerdì 15 settembre sarà la volta di Luca Bergamini, sabato 16 ospite Omar Lambertini, domenica 17 settembre la Ritmika Band, venerdì 22 Rossella Ferrari e I Casanova, sabato 23 Federica Cocco e domenica 24 settembre Claudia Vi.

Per i più giovani un programma moderno, parallelo e alternativo allo Spazio Enjoy che prenderà il via stasera con Mr Leo e Fabio Donati del progetto Enjoy Group di Arezzo e proseguirà domani con "L’estate sta finendo - Trash Party", sabato 16 settembre la novità di "Half Hour Party" dove ogni mezz’ora verrà proposto un dj-set con generi musicali diversi, venerdì 22 settembre il dj-set di Andrea Prosperi e sabato 23 il reggaeton, l’R&B, il trap e l’hip-hop di "Nanacita", fino alla grande festa finale di domenica 24 settembre.