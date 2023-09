Sagra della Nana. Fine settimana con tanti eventi

La Sagra della Nana di Montagnano apre i battenti. Ieri ha preso il via il primo fine settimana della cinquantunesima edizione della celebre festa paesana di fine estate che fin dal suo primo atto ha proposto un ampio menù tra gastronomia, musica, fiere, folklore e scoperta del territorio. La finalità della sagra, come ogni anno, è la valorizzazione della cultura della Valdichiana declinata nelle sue diverse accezioni a partire dal buon mangiare. Ogni sera gli stand sono aperti per gustare le leccornie della tradizione, soprattutto le delizie a base di nana che permetteranno di riscoprire i sapori locali con ricette tramandate a Montagnano di generazione in generazione. Da segnare in agenda la giornata di domenica che aprirà alle 10 con la seconda edizione del Mercato dei sapori e della terra che vedrà le vie del paese ospitare una grande fiera dove trovare le specialità agroalimentari dei produttori a chilometro zero.

Il pomeriggio, alle 15,30, è fissato il ritrovo per la quarta edizione della passeggiata "La CammiNana" che, organizzata in sinergia con l’associazione "A Piede Libero", si svilupperà attraverso un percorso di circa dieci chilometri intorno a Montagnano. Le serate della saranno inoltre scandite dalla musica dal vivo di alcune orchestre che permetteranno di ballare con i più amati brani di ieri e di oggi: il si parte oggi con Luca Bergamini che sarà seguito sabato 16 settembre da Omar Lambertini e domenica 17 settembre dalla Ritmika Band.