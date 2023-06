Sabato torna "Pescaiola da vivere" Oltre cento attività aperte fino a tardi

AREZZO

Pescaiola è pronta a vestirsi a festa. Sabato torna l’appuntamento con "Pescaiola da vivere", l’evento organizzato dalla Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona. Per il decimo anno nell’area di via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio, oltre cento attività saranno aperte delle 17 fino all’una di notte con degustazioni, dj set, sfilate di moda, ma anche esibizioni sportive e di danza.

Si parte alle 19, con il taglio del nastr: tra gli appuntamenti da non perdere le esibizioni live di Gabry Fasano, famosissimo dj che sarà ospite del Caffè Dany in via Benedetto Croce, gli stage di reggaeton e balli di gruppo, le danze latine e animazioni per bambini con Iacopo e Katia di Salsa Na Mà, le esibizioni di ballo con Dream Dance Academy, gli spettacoli di danza, zumba e latino americano con La Danzeria, lo show di ballo con Rino e Barbara e i balli di gruppo con Danz’Oasi. Lungo via Alessandro Dal Borro esibizioni sportive. Per i bambini una grande area giochi con gonfiabili, truccabimbi, palloncini, zucchero filato e laboratori di cucina creativa con La Banda dei Piccoli Chef di Barbara Lapii. Anche un’area dedicata al food con piatti della tradizione. Non mancherà il commercio su gomma con tanti food truck.