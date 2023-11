Sabato passeggiata al Parco con gli asini

Passeggiata di gruppo nel Parco del Casentino con gli asini, che potranno essere cavalcati a turno dai bambini, nel castagneto multicolore con l’assistenza di una guida ambientale per svelare tutti i segreti del bosco autunnale. A fine passeggiata sosta davanti al fuoco acceso per mangiare le caldarroste e per bere un bicchiere di profumato vin brulè. L’appuntamento è per sabato 18 novembre. Verrà fatto un turno la mattina e uno il pomeriggio (1012,30 - 1418). Al termine della giornata sarà rilasciata a tutti i bambini la "patente di conduttore di asino". Ritrovo a Campolombardo alle 10. Possibilità di fare pic-nic nell’ampio prato della struttura. E’ richiesto abbigliamento comodo e informale idoneo alla stagione autunnale in montagna e scarpe robuste, meglio se da escursionismo. Breve pit-stop nel castagneto.