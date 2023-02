Ruscelli verso l’addio a fine anno Al congresso con Menchetti in pole?

di Alberto Pierini

Il day after del ciclone Elly non sembra, in apparenza, lasciare tracce evidenti sulla facciata del Pd. Le bandiere sono sempre quelle, gli infissi un po’ scalcagnati pure, il freddo di ritorno tiene lontani i più. Ma siamo solo all’inizio di un’altra storia che aspetta solo di essere scritta. Una rivoluzione al rallentatore. "Non abbiamo fretta" ripetono convinti Benedetta Ricci, una delle anime del comitato aretino, e Filippo Gallo, che è già vicesegretario comunale. E in effetti almeno ufficialmente i tempi sembrano lunghi.

Francesco Ruscelli, il segretario con la febbre della pesca, conferma quello che ci aveva preannunciato la notte del voto. Lascerà, tra l’altro anche per un impegno lavorativo con i baffi e il retino: è il nuovo direttore della Colmic, la più grande azienda d’Europa nel settore, naturalmente, della pesca. "Ma terrò botta" ci aveva anticipato mentre affluivano i risultati: non si ripresenterà candidato.

Al congresso provinciale previsto a dicembre e la cui macchina si accenderà in autunno. Un po’ tardi per pilotare il ciclone Elly? Con i tempi della politica sì ma, assicurano i vincitori, la politica vogliono cambiarla.

La direzione, come è normale che sia, non piace a tutti. E anche se per ora solo sussurrati cominciano i mal di pancia di chi deve decidere cosa fare da grande e se rimanere nel partito. Segnali, avvisaglie, da tenere d’occhio di qui ai prossimi mesi: mentre da Roma l’aretinissima Maria Elena Boschi prevede "una stagione interessante per i riformisti", frase che prefigura possibili fughe dal Pd. Vincenzo Ceccarelli, uno dei protagonisti nella vittoria Schlein, getta acqua sul fuoco. "Il partito resterà unito, non ho dubbi: lo è stato sostanzialmente anche con Renzi malgrado le divergenze e la reazione di Bonaccini è stata molto positiva".

Ma prima o poi il testimone passerà di mano: nessuno si sbottona in che direzione, Ruscelli sogna una segretaria. I rumors danno in pole position Ginetta Menchetti, ex sindaco di Civitella, ma non è l’unica ipotesi.

Una donna intanto scopre che rimarrà sindaco almeno un altro anno: è Simona Neri. Le elezioni di Laterina Pergine scivolano al 2024: motivo? La tornata 2023 vale solo per chi era stato eletto nel primo semestre 2018, lei è "nata" non il 4 ma il 29 luglio. "Volevo mollare ma avrò la soddisfazione di completare alcune opere importanti" dice tradendo un discreto compiacimento. Così le tappe dell’anno si riducono a due: Caprese e Capolona. Sì, forse non c’è davvero fretta. Ma il ciclone quando arriva arriva, è difficile chiuderlo sotto un bicchiere.

E i segnali di cambiamento, magari con percorsi ancora da delineare, arriveranno prima. Anche se per ora le bandiere e gli infissi restano gli stessi.