Rubavano durante le feste paesane Altre denunce per la banda di ladri

FOIANO

Al calare della sera, colpivano approfittando dei momenti di aggregazione della cittadinanza dovuti alle feste paesane in corso, ma sono stati scoperti e denunciati. Nei guai sono finiti tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, tutti provenienti dall’Agro Pontino, già arrestati a luglio a seguito di un furto a Foiano della Chiana. I colpi messi a segno dai malviventi hanno interessato sia la Valdichiana senese che quella aretina. Stando alle indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Cetona sono almeno 6 i furti in abitazione riconducibili a loro consumati nei territori delle province di Siena, Arezzo e Viterbo nel periodo tra giugno e luglio 2022 ed in particolare in occasione della Sagra del Bico a Piazze di Cetona a giugno e luglio ma anche a Lucignano in occasione della sagra della Tagliata e a Foiano in occasione della sagra del Caciucco.

Sulle loro tracce i militari ci erano finiti proprio a seguito di un furto a Foiano per il quale era scattato anche un inseguimento con relativo arresto. Le indagini hanno poi consentito di ripercorrere e ricostruire tutti i loro movimenti, facendo emergere che, più volte, tra giugno e luglio i tre ladri si erano spostati nel territorio per eseguire sopralluoghi. I tre uomini, che erano stati, in occasione dell’arresto già stati destinatari della misura dell’obbligo di dimora. Al termine del provvedimento, ed a seguito delle risultanze investigative, sono ora stati anche stati denunciati per furto.