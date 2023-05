Rubano zaino da un carrello Due denunciate

Avevano rubato uno zaino da un carrello ma sono state rintracciate e denunciate dagli agenti del Commissariato di Montevarchi e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Impegnati in una serie di controlli a vasto raggio in Valdarno, gli uomini di Ps sono intervenuti nel supermercato di via dell’Oleandro dove due donne, con precedenti specifici, erano riuscite a impossessarsi dello zainetto lasciato da un acquirente sul carrello della spesa. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nel centro storico montevarchino, invece, il personale della Volante ha controllato una vettura segnalata come sospetta. A bordo tre giovani trovati a consumare sostanze stupefacenti e per questo deferiti all’autorità giudiziaria. Uno di loro si è anche visto ritirare la patente di guida. Durante i posti di controllo, infine, sono stati 47 i veicoli fermati e 116 le persone identificate.