Rubano soldi dai distributori automatici Avevano chiavi contraffatte: due arresti

Avevano preso di mira i distributori di benzina di cui saccheggiavano gli sportelli automatici. Due persone, un italiano di 64 anni e un domenicano di 36, sono stati arrestati dai carabinieri di Firenze e della stazione di Rufina. Colpi li avrebbero messi a segno anche ad Arezzo, dove si stanno ancora svolgendo accertamenti. L’arresto per i due è arrivato a seguito dei furti messi a segno nel maggio del 2022 in due aree di servizio di Rufina e di Firenze. In scena sempre lo stesso modus operandi ben studiato a tavolino. Il primo furto nel distributore di Rufina, utilizzando due auto intestate a loro congiunti. Hanno aperto la cassaforte dello sportello automatico con chiavi contraffatte. Un colpo facile che nei giorni seguenti avevano provato a rimettere a segno, senza però riuscirvi perchè il titolare del distributore aveva provveduto a sostituire la serratura. E poi il secondo, un tentato colpo in un’area di servizio in viale Europa, dove avevano forzato il bancomat per cercare di ripulirlo del contenuto. Ma l’arrivo di alcuni viaggiatori li aveva messi in fuga. A seguito delle denunce sono partite le indagini dei carabinieri che hanno ricostruito non solo gli spostamenti nel fiorentino, ma anche quelli fatti nelle province di Arezzo, Prato e Siena. Le indagini vanno avanti per verificare se i due hanno effettivamente agito anche nelle aree di servizio di queste province.