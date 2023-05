Rubano opera al museo diocesano È della bottega di Luca Signorelli

di Federico D’Ascoli

Alberto Pierini

Si è aperto un vuoto nel museo diocesano. Una galleria ormai di grande prestigio, grazie alla nuova ambientazione realizzata nel tempo ed una delle tappe obbligate per i turisti in visita in città. E’ stata rubata una predella. Ed è una predella attribuita alla bottega di Luca Signorelli.

Il furto è avvenuto sabato. E lo stesso Vescovo Andrea Migliavacca lo conferma con la solita franchezza. "Purtroppo è vero, ma confido nelle indagini che sono in corso da parte delle forze dell’ordine". Oltre non va, forse anche per la volontà di non ostacolare in nulla la ricerca degli autori e soprattutto del pezzo per ora perduto.

Si tratta di uno dei particolari della predella, termine che indica una tavoletta rettangolare, spesso dipinta a più riquadri, che corre lungo la base di un polittico o di una pala d’altare. In questo caso è un complesso formato da più formelle affiancate e divise tra loro.

Nel complesso rappresentano "San Francesco, Lo Sposalizio della Vergine, la nascita di Maria, la presentazione al tempio, San Bernardino". Tutti insieme erano parti della predella che completava la tavola della Madonna con Bambino, angeli e santi che è nel Museo di arte medievale e moderna. Una delle due opere importanti di Signorelli che la città possiede nei saloni del medievale.

Ma anche la predella, o se preferite le sue parti, conservate al museo diocesano sono autentici gioielli, vista la delicatezza dell’arte pittorica. Escono da una bottega prestigiosa, per l’appunto quella del Signorelli. Ad essere trafugata è la stata la scena che raffigura San Francesco. Il libro in mano, la croce, la mano destra protesa verso chi guarda, sullo sfondo una cortina di colline e di monti. Le dimensioni sono davvero ridotte e forse questo ha favorito il colpo dei ladri.

L’ipotesi più probabile è che il furto sia avvenuto durante l’orario di visita, riuscendo a staccare il dipinto dalla sua postazione e nascondendolo dentro una borsa o qualcosa di simile. E’ una delle piste sulle quali sono in corso le indagini.

Il Museo Diocesano è provvisto di telecamere di sorveglianza e ben attrezzato. Le immagini sono state messe a disposizione degli inquirenti: e potrebbero essere una carta vincente, ove anche non abbiano ripreso il momento del furto, per chiarire chi si muoveva in quegli spazi. Anche la predella è frutto della stagione matura di Signorelli e della sua bottega.

Ma il valore resta comunque molto alto. Basta verificare i prezzi delle ultime aste su analoghi pezzi "battuti" negli ultimi anni e si aggirano oltre i quarantamila euro. In questo caso è solo una formella ma il valore resta alto. E fa crescere la voglia di riempire quel vuoto.