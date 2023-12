Rubano borsa ad anziana. Tre finiscono in manette

Distraggono un’anziana mentre va a fare la spesa e le rubano la borsetta: tre persone arrestate dai carabinieri. E’ successo lunedì sera a Castiglion Fiorentino nei pressi dell’Eurospin dove i carabinieri del Radiomobile di Cortona e della Stazione di Monte San Savino hanno controllato un’autovettura Hyundai che si aggirava con fare sospetto nei dintorni del supermercato. Dal controllo dell’auto i carabinieri hanno recuperato, nascosta nel sedile posteriore, una borsa con dentro un telefono cellulare, una tessera magnetica e 400 euro in denaro contante: tutta la refurtiva di un colpo ai danni di un’anziana avvenuto poco prima. I tre stranieri, senza fissa dimora, sono stati quindi arrestati in flagranza per furto in concorso e ieri mattina durante il processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Arezzo per i tre individui.