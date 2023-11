Rubano 113 card e svuotano i conti correnti

Un arresto e tre denunce. Bilancio del fine settimana per i servizi che hanno impegnato gli uomini della polstrada di Battifolle in tre diverse operazioni. La prima: una pattuglia ferma per un controllo un tir: semirimorchio francese e trattore stradale bulgaro. Alla guida c’è un autista inglese. È stato denunciato per falso, perchè la revisione del veicolo è risultata fasulla. Poi gli agenti hanno sequestrato il tir e contestato una multa da 4.138 euro, perchè stava effettuando un trasporto internazionale totalmente abusivo. Nella rete dei poliziotti aretini sono finiti due pregiudicati italiani di 40 anni, trovati con 113 smart card di Poste Italiane rubate e utilizzate per svuotare i conti correnti di altrettanti ignari titolari con la tecnica del fishing. Una volta sottratte le tessere, i due contattavano via mail o telefono gli intestatari dei conti e, inducendoli in errore, carpivano loro le credenziali, così da poter effettuare prelievi ai bancomat. Avevano già accumulato un "tesoretto" da quatytromila euro. E ancora: gli agenti hanno intercettato un autista di origine slava, che, nel tentativo di dissimulare la propria identità, aveva esibito una carta d’identità italiana risultata falsa.

Il motivo della riservatezza è stato presto svelato: sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Foggia. L’uomo è stato arrestato per il documento falso ed è finito in carcere anche per scontare una condanna a 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.