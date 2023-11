Ruba trolley a un medico. Tradito dalle telecamere

MONTEVARCHI

Ruba un trolley nel parcheggio della stazione di Montevarchi ma viene successivamente rintracciato e denunciato per furto. La vicenda risale alla scorsa settimana quando una signora di 65 anni, di professione medico, dopo aver parcheggiato la propria autovettura vicino alla stazione di Montevarchi estrae il trolley contenente alcuni effetti personali, tra cui un i-pad, per poi rientrare un istante all’interno della propria auto per rispondere a una chiamata sul cellulare. Una distrazione, questa, fatale perché non appena chiusa la conversazione non ritrova più quanto precedentemente appoggiato in terra e, a quel punto, non le resta altro che telefonare al commissariato della polizia statale cittadina per riferire quanto di spiacevole accaduto. Impossibilità a sporgere querela, onde evitare di perdere il treno per il Nord Italia, descrive la scena in ogni minimo particolare e gli agenti si mettono subito alla ricerca del soggetto che, grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, viene identificato poco dopo e sottoposto ad una perquisizione d’iniziativa all’interno della sua auto nella quale viene rinvenuto e sequestrato il trolley sottratto al medico, con tutto il contenuto ancora al suo interno.

A quel punto i poliziotti del Commissariato diretto dal vice Questore Gian Fabrizio Moschini non hanno potuto far altro che denunciare, per furto aggravato, un quarantasettenne residente nel Valdarno. Su disposizione del Pubblico Ministero, la valigia con tutti gli effetti personali è stata restituita alla legittima proprietaria, che nel frattempo, rientrata a Montevarchi, aveva sporto la denuncia al locale Commissariato. Una vicenda che, alla fine, si è conclusa nel migliore dei modi.

Massimo Bagiardi