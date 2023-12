Ruba l’auto e si schianta su un’altra. Ladro tradito dalle telecamere

Ruba un’auto ma nella fuga fa un incidente: beccato dai carabinieri dopo lo schianto lungo la strada regionale 71. Quella di ieri è stata una mattinata decisamente movimentata in Valdichiana: iniziata a Foiano e terminata alla curva del Sodo, alle porte di Cortona, dove l’auto rubata si è scontrata con un’altra macchina con a bordo una signora del posto. Lievi le ferite per lei.

A bordo dell’auto in fuga un 40enne di Foiano, di origini meridionali ma già da anni residente nella città del Carnevale. Si tratta di una vecchia conoscenza dei carabinieri visto che l’uomo aveva diversi precedenti in giudicato di polizia. Il quarantenne secondo una prima ricostruzione, avrebbe rubato l’auto in un parcheggio nel Foianese per poi darsela a gas verso l’altra parte della vallata: verso il Cortonese. Quello che non sapeva, è che i carabinieri del radiomobile di Cortona avevano nel frattempo individuato la macchina grazie al sistema di videosorveglianza "che legge le targhe". Con una pattuglia i militari della Compagnia di Cortona erano quindi alle calcagna del ladro in fuga quando la "sua" auto si è schiantata lungo la strada regionale 71, poco prima della rotonda del Sodo che porta verso il centro di Cortona.

Così l’Alfa Romeo 146 è finita sull’altra corsia impattando frontalmente una Kia che procedeva in senso opposto con direzione Castiglion Fiorentino. Lo schianto è stato violentissimo: la macchina è rimasta distrutta, con tanto di una ruota che si è staccata dal veicolo, mentre il conducente è rimasto illeso. Lievi invece le ferite per la donna alla guida della macchina colpita che è stata poi accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti di routine.

Dopo l’incidente, il quarantenne foianese al volante della vettura rubata è stato portato in caserma a sirene spiegate e poi denunciato per ricettazione dai carabinieri della compagnia di Cortona, guidati dal capitano Antonio De Santis. L’uomo dovrà rispondere della sua condotta davanti l’autorità giudiziaria. La macchina incidentata è stata riconsegnata, seppur vistosamente danneggiata, al legittimo proprietario. Il tutto è successo di prima mattinata verso le 8 di sabato proprio quando la principale arteria dell’Aretino inizia ad affollarsi di auto, vista anche la giornata di ponte che ha indotto molte persone alla scampagnata. Testimone, anche se non della dinamica vera e propria, il sindaco di Cortona Luciano Meoni che stava raggiungendo il suo ufficio.

Sui social il primo cittadino ha condiviso la notizia ringraziando i militari: "Voglio pubblicamente congratularmi con l’Arma dei Carabinieri, Compagnia di Cortona, per la presenza ferma nel territorio e l’impegno costante che stanno dando ottimi risultati, ha scritto Meoni nel post. poi ha aggiunto: "Nel contempo sono dispiaciuto per l’auto coinvolta, fortunatamente senza conseguenze".