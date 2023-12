Rsa, Benini chiude le polemiche: "Nessuno al gelo"

Nessuna criticità all’interno della Rsa Fabbri Bicoli. Stavolta ad intervenire è direttamente il sindaco di Bucine, Nicola Benini, che risponde ad Alleanza per Bucine. Nei giorni scorsi l’opposizione aveva denunciato problemi all’impianto di riscaldamento dell’edificio. Martedì si è tenuta l’ispezione non programmata della commissione di controllo della Usl e come ha spiegato il primo cittadino, non sono stati rilevati problemi. "In tutta la struttura è stata riscontrata una temperatura adeguata – ha detto Benini – Al momento del sopralluogo l’impianto di riscaldamento risultava funzionante. Sono stati effettuati dei colloqui con alcuni ospiti della struttura i quali non hanno espresso disagi rispetto alla condizione climatica e alla temperatura". Benini ha poi aggiunto, rivolgendosi direttamente al gruppo di minoranza che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso della mancanza di riscaldamento e di acqua calda per gli ospiti della struttura: "Chiediamo scusa per conto di Alleanza per Bucine a tutti gli operatori che si impegnano quotidianamente per assistere al meglio i nostri anziani. È evidente che il gruppo di opposizione ha iniziato la sua campagna elettorale puntando sulle paure: prima i bambini, ventilando una ipotetica e irreale chiusura della scuola di Ambra, poi gli anziani, con la nota sulla Rsa".

F.T.