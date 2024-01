Rottweiler l’assalta: va in ospedale

SANSEPOLCRO

Si è avventato verso di lei con ferocia, anche se non le ha sferrato il morso. Inizio di 2024 con un bello spavento per una donna di Sansepolcro, affrontata nel pomeriggio di ieri da un cane di razza rottweiler in un’area verde posta sul versante di collina che sovrasta il centro. Anche la signora possiede un cane di piccola taglia, che aveva portato a spasso in quella zona come spesso accade soprattutto nelle giornate festive; tutto tranquillo fino a quando non si è presentato il rottweiler, che a quanto risulta apparterrebbe a una famiglia residente nelle vicinanze del luogo e che disporrebbe di un ampio spazio di movimento. Il cane di grossa taglia sarebbe spuntato all’improvviso, puntando dritto verso quello più piccolo, la cui proprietaria – preoccupata – lo avrebbe subito preso per chiuderlo al sicuro dentro l’auto con la quale era arrivata. Così facendo, però, non si sarebbe tutelata nei confronti del rottweiler che, impossibilitato a raggiungere il cagnolino, se la sarebbe presa con la donna, scagliandosi addosso a lei e procurandole lievissime escoriazioni probabilmente con le unghie delle zampe. La donna è stata medicata al pronto soccorso, anche se l’importante era riprendersi dallo choc dopo aver rischiato l’aggressione. Del fatto si stanno occupando i carabinieri della locale Compagnia.