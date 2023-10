Rotatoria Fiorentina stop. Cantiere ancora fermo. Ultimatum di Sacchetti

Per chi lunedì mattina aspettava di vedere muoversi la ruspa in via Fiorentina, è rimasto deluso. La ruspa, ormai divenuta simbolo dell’immobilismo di un cantiere di cui non si vede la fine, ieri mattina era sempre lì, ferma tra le sue transenne. Ma qualcosa pur si è mosso.

"È arrivata la perforatrice necessaria a far partire i lavori. Macchinario che sarebbe dovuto esser in via Fiorentina mercoledì scorso" spiega l’assessore alle opere strategiche Marco Sacchetti. Ma tant’è.

"Entro la settimana la ditta appaltatrice terminerà la perforazione. Dopodiché rimarranno a disposizione altre due settimane di lavoro per completare il resto dell’operazione" continua Sacchetti. "La ditta mi ha assicurato che siamo ancora all’interno delle tempistiche previste dal crono programma, nel rispetto del contratto stipulato. Io, insieme ai tecnici comunali, stiamo monitorando che tutto prosegua affinché non si vada oltre i 31 giorni previsti. Lo ripeto: al minimo sgarro ci salutiamo" prosegue Sacchetti e stop al cantiere. I lavori, con i quali verrà completato lo spostamento delle tubazioni di scarico della rete fognaria, è l’intervento conclusivo, riferito ai sottoservizi, per la realizzazione dello snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo urbano. Fondamentale per collegare la vecchia rete fognaria con quella nuova, realizzata ad una profondità di sei metri.

Un cantiere atteso da decenni e fatto partire nel periodo peggiore per i commercianti della zona, alle porte di un autunno che si prospetta difficile per gli affari viste le tensioni internazionali e i rincari diffusi. Ma al quale i negozianti guardavano con grandi speranze visto l’avvicinarsi del periodo natalizio e con questo della Città del Natale al via il 18 novembre. Giorno in cui il contratto tra Comune e ditta appaltatrice decreta la fine dei lavori.

Al momento, dopo giorni di immobilismo assoluto nonostante le belle giornate, lo scetticismo regna sovrano. Confcommercio e Confesercenti si fanno quotidianamente portavoce delle loro preoccupazioni. Tanto da aver richiesto lo slittamento dei lavori prima al prossimo anno, poi al periodo estivo. Richiesta che non è stata presa in considerazione e il cantiere rimane aperto, si fa per dire. Fino ad ieri non un operaio era stato avvistato. Adesso, quindi, non ci resta che sperare che quella perforatrice si metta al lavoro con maggior lena rispetto ad una ruspa diventata ormai simbolo dell’inerzia dei cantieri.