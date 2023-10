"Rotatoria di via Valiani, il progetto è a rischio"

BUCINE

Un progetto del quale si parla da tantissimi anni, che nel 2022 ha visto arrivare anche dalla Regione Toscana un finanziamento di 100mila euro ma che però, per il momento, resta incompiuto. Parliamo della rotatoria che deve sorgere in via Valiani a Bucine, all’incrocio con l’azienda Visualplex, in uno snodo viario importante e dove sono presenti molte aziende. Dopo mesi di assoluto silenzio è il gruppo Allenza per Bucine a chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale: "Siamo preoccupati – afferma la forza di opposizione – perché un progetto di cui si parla da anni e di cui la comunità del nostro territorio ha un forte bisogno è a rischio; il 31 dicembre infatti scadono i termini entro cui il comune deve appaltare i lavori, altrimenti sfumano i tanto sbandierati 100mila euro messi a disposizione dalla Regione. Questa volta non possiamo mancare l’obiettivo; realizzare la nuova rotatoria è indispensabile per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’intera area produttiva di Levane".

Pronta una mozione nel prossimo consiglio comunale: "Abbiamo già depositato una mozione ad hoc che andrà in votazione nella prossima seduta consiliare confidando in una presa di posizione forte e chiara da parte di tutta l’aula".

Massimo Bagiardi