Rotatoria di via Tiberina Corsia per la zona industriale

di Claudio Roselli

A ritmo senza dubbio spedito i lavori di realizzazione della rotatoria di via Tiberina sud a Sansepolcro, quella che in pratica diverrà a breve il biglietto da visita della città non appena dal versante umbro di San Giustino si entrerà in territorio toscano lungo la vecchia 3 bis. È stata intanto definita la circonferenza dell’aiola centrale e già adesso chi transita in esclusiva sulla strada principale nei due sensi di marcia si ritrova di fatto a percorrere la rotatoria, mentre per esigenze oggettive il cantiere ha chiuso gli accessi dalle due direttrici laterali, via Ginna Marcelli per la parte della zona industriale Trieste e via Gandhi per la parte residenziale e lo sbocco all’aviosuperficie di Palazzolo. "L’intervento è in via di definizione – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – e nel pacchetto complessivo è prevista anche la completa illuminazione, proprio come abbiamo fatto in via dei Visconti". Rispetto a quest’ultima, la rotatoria della parte sud ha un diametro leggermente più corto (32 metri invece di 40), ma è identica nell’utilità che rivestirà per la disciplina del traffico veicolare, non dimenticando che risolverà anche il problema dello svincolo precedente, rivelatosi spesso pericoloso e anche teatro di qualche incidente.

Un’operazione da 130mila euro di importo totale, affidata a una ditta romagnola: "Non posso indicare con precisione quando avverrà la consegna dei lavori, ma di questi passi è certo che mancherà poco", ha detto un assessore Marzi che ha poi anticipato altre due notizie. Sempre nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale, proprio vicino alla nuova rotatoria – e subito dopo aver superato il ponte sul torrente Afra in direzione di San Giustino – verrà istituita la corsia di immissione a sinistra in via Ginna Marcelli e quindi nel lato degli insediamenti produttivi, evitando così l’arresto a chi deve proseguire diritto; in effetti, la carreggiata è già adesso allargata per essere resa più scorrevole. "Si tratta di interventi fondamentali che avevamo messo in programma per la ex 3 bis e dopo che il capitolo rotatoria sarà chiuso ci concentreremo su Porta del Castello, dove da sempre il traffico è regolato dalla presenza dell’impianto semaforico. Dovremo soprattutto studiarci sopra per individuare la soluzione migliore".